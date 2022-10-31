В Росреестре Прикамья объяснили, может ли собственник недвижимости сам сдать постановление для отмены ареста или запрета

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю обращаются собственники объектов недвижимости с вопросом о том, можно ли самостоятельно сдать в Росреестр постановление, выданное судебным приставом-исполнителем, для отмены ареста (запрета) на недвижимую собственность.На вопрос отвечает начальник отдела регистрации арестов Управления Инесса Макарова.- Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с ним, направляют в орган регистрации прав заверенную копию акта о снятии ареста или запрета в срок не более чем три рабочих дня.Если по какой-то причине постановление о снятии ареста (запрета) не поступило в Росреестр в порядке межведомственного взаимодействия, собственник объекта недвижимости может сдать его самостоятельно. Это можно сделать в любом офисе МФЦ или с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.Как только собственник предъявил постановление, государственный регистратор направляет запрос судебному приставу-исполнителю. По закону орган регистрации прав обязан запросить постановление у службы судебных приставов.Когда постановление о снятии ареста (запрета) поступит из службы судебных приставов в Росреестр, будет принято решение о погашении записи об аресте (запрете) в Едином государственном реестре недвижимости.