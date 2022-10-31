В Росреестре Прикамья объяснили, может ли собственник недвижимости сам сдать постановление для отмены ареста или запрета
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На вопрос отвечает начальник отдела регистрации арестов Управления Инесса Макарова.
- Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с ним, направляют в орган регистрации прав заверенную копию акта о снятии ареста или запрета в срок не более чем три рабочих дня.
Если по какой-то причине постановление о снятии ареста (запрета) не поступило в Росреестр в порядке межведомственного взаимодействия, собственник объекта недвижимости может сдать его самостоятельно. Это можно сделать в любом офисе МФЦ или с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.
Как только собственник предъявил постановление, государственный регистратор направляет запрос судебному приставу-исполнителю. По закону орган регистрации прав обязан запросить постановление у службы судебных приставов.
Когда постановление о снятии ареста (запрета) поступит из службы судебных приставов в Росреестр, будет принято решение о погашении записи об аресте (запрете) в Едином государственном реестре недвижимости.
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