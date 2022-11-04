Живопись, барды и клубы ветеранов: пермяков приглашает «Горьковка»

12.41 Вторник, 8 ноября 2022
Пермский край: новости дня
8 и 9 ноября в пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького предлагают послушать бардовские песни, посетить выставки живописи и литературы, клубы для ветеранов.

8 ноября в 18:30 состоится концерт «Нас любила музыка» (12+). В гостях клуб авторской песни ДК им. Солдатова, руководитель - автор и исполнитель, лауреат Всесоюзного фестиваля авторской песни им. В. Грушина Наталья Ончукова. Музыканты исполнят под гитару песни собственного сочинения и песни современных композиторов на стихи русских поэтов. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок +7 (342) 236 01 89.

8 ноября в 16:00 встреча клуба «Покорители Инета» (16+). Клуб работает для лиц старшего возраста (50+), владеющих навыками работы на компьютере или мобильном устройстве. На заседании рассмотрят вопросы: что такое мессенджеры, каковы их основные возможности; в чем отличие мессенджера от социальной сети; самые популярные мессенджеры в России. Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), для справок +7 (342) 236-21-63.

9 ноября в 14:00 заседание клуба ветеранов «По волнам нашей памяти» (16+). Темы встречи: влияние коронавирусной инфекции на здоровье; последствия прививок; как поддерживать физическое здоровье. На заседании выступит врач-терапевт Н. П. Ваганова, председатель отделения «Красного креста» г. Перми. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок +7 (342) 238-35-29.

С 8 по 25 ноября выставка к 135-летию со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (10.11.1887-26.11.1968) (12+). Темы творчества Цвейга определили Первая мировая война, когда он отправился на фронт, и 1917 год. Увиденное превратило его из немецкого ультрапатриота в социалиста и пацифиста. Цвейг - автор романов цикла «Великая война белых людей», где особое внимание уделено теме немецких евреев. В 1927 году вышел его самый знаменитый роман «Спор о сержанте Грише», он стал началом той борьбы за мир, которой писатель посвятил всю жизнь. Для читателей доступны драмы и рассказы Цвейга на немецком языке, роман на польском. Книги выдаются на дом на две недели. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), для справок +7 (342) 236 24 10.

С 9 по 30 ноября выставка живописи «Осеннее настроение» (6+). Работы Олега и Елены Чертковых созданы в разных жанрах: портреты, пейзажи и натюрморты. По словам организаторов, картины О. Черткова представлены в арт-фойе впервые, а с Еленой Васильевной читатели «Горьковки» знакомы: работы учащихся и преподавателей детской школы искусств им. Е. Н. Широкова, которую она возглавляет, постоянно выставляются в библиотеке. «Персональная выставка руководителя учреждения, иллюстрирующая высокий уровень ее художественного мастерства, привлекает внимание к Елене Васильевне не только как к художнику, но и как к преподавателю», – уверена зав. музыкальным отделом библиотеки им. Горького Римма Зыкова. Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), для справок +7 (342) 236 01 89.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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