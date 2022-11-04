В Прикамье пройдет форум, посвященный 560-летию утверждения православия в Перми Великой

16.54 Понедельник, 7 ноября 2022
Пермский край: новости дня
По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, при поддержке администрации губернатора Пермского края Пермская епархия Русской православной церкви проводит цикл мероприятий, посвященных 560-летию утверждения православия в Перми Великой.

В рамках программы мероприятий запланировано проведение научно-просветительского форума «Утверждение Православия в Перми Великой» на двух площадках – в Перми и Кудымкаре. Научный форум в Перми состоится 9 ноября в 10.00 в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44).

В мероприятиях форума примут участие глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский; кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Аркадий Тарасов; доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой культурного наследия МГИК Дмитрий Володихин; старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН Павел Корчагин; доцент кафедры истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», кандидат исторических наук Михаил Нечаев и другие.

В рамках форума планируются выступления и доклады, посвященные анализу жизнедеятельности первых епископов Великопермских в контексте общецерковной жизни Руси в конце XIV-XV вв., в частности, просветительская деятельность священников-подвижников Вятско-Камского региона: святителя Стефана, епископа Великопермского, и преподобного Трифона, архимандрита Вятского. Также запланировано рассмотрение вопроса крещения и христианизации Перми Великой и присоединения Пермской и Вятской земель к Московскому государству в конце XV века.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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