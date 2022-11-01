Пермский дом народного творчества «Губерния» назван «Лучшей инклюзивной лабораторией»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

2 ноября Министерство культуры Российской Федерации наградило победителей всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат».Конкурс поддерживает социально значимые инициативы и определяет лучшие форматы, которые предлагают посетителям культурно-досуговые учреждения в регионах. Он прошёл уже в третий раз. В 2022 году заявки на участие подали учреждения культуры из 80 регионов страны – это более 140 самых разных проектов, прошедших региональные конкурсные отборы.Пермский дом народного творчества «Губерния» стал лучшим проектом года в специальной номинации «Лучшая инклюзивная лаборатория». Это уже вторая победа Пермского дома народного творчества в конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Напомним, что в 2021 проект Пермского дома народного творчества «Семейные традиции, единение разных поколений в иммерсионном пространстве «Новогодний дом Губерния»» стал победителем в номинации «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа».Статус инклюзивной творческой лаборатории Пермский дом народного творчества получил в этом году.Инклюзивная творческая лаборатория – это площадка, которая помогает находить, исследовать и проверять на практике новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяет раскрывать их творческий потенциал и способствует самореализации, становится важным элементом социализации.Пермский дом народного творчества «Губерния» стал площадкой для создания инклюзивной творческой лаборатории не случайно. Инклюзивная работа в учреждениипонимается, прежде всего, как внимание к индивидуальным особенностям каждого гостя.На базе «Губернии»:- работают коллективы: Народный ансамбль танца на колясках «Гротеск» и ансамбль жестовой песни «Поющие руки»;- ежегодно проводится краевой фестиваль «Преодоление», посвящённый Международному дню инвалидов;- реализуется проект «Искусство без преград!». Каждый год в рамках проекта происходят творческие синергии / коллаборации с отдельными авторами, коллективами и некоммерческими организациями. В 2020 году в рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в работе студии анимации. В 2021 году в рамках проекта проведён цикл мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и с их участием, арт-терапия творчеством (организатор мероприятий «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью». В текущем году в рамках проекта организован показ спектаклей инклюзивного театра «НЕТЕАТР», в труппе которого непрофессиональные актеры: люди с тяжёлыми диагнозами (в том числе с онкозаболеваниями), находящиеся в ремиссии и здоровые люди;- проводятся мастер-классы и тренинги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по открытию и продвижению инклюзивных ремесленных проектов.Также в 2022 году «Губерния» стала победителем конкурса творческих проектов «Арт-резиденция» (проводится Центром по реализации проектов) с проектом «Танцуют все! Интенсивная школа инклюзивной хореографии». Реализация проекта запланирована с 27 ноября по 1 декабря 2022 года в Пермском доме народного творчества. В рамках проекта пройдёт круглый стол по работе с инклюзией, мастер-классы для специалистов сферы культуры из территорий Прикамья, посвящённые особенностям работы с инклюзивными творческими коллективами, в которых занимаются слабослышащие люди, те, кто передвигается на колясках, люди с ментальными нарушениями. По окончании проекта всем обучающимся будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.Инклюзивная творческая лаборатория на базе «Губернии» была бы невозможна без обустройства безбарьерной среды Пермского дома народного творчества. Пространство «Губернии» оборудовано таким образом, что люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут свободно перемещаться внутри помещений самостоятельно или с минимальной посторонней помощью. Здание Пермского дома народного творчества оборудовано пандусами, индукционными петлями, удобными дверными проёмами, специальным подъёмником на второй этаж.Всероссийский конкурс «Дом культуры. Новый формат» проходит в рамках проекта«Культура малой Родины». Организаторы: Министерство культуры РоссийскойФедерации и Государственный Российский Дом народного творчества.