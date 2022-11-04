В «Горьковке» показывают акварели и рассказывают о революции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки рисунков и литературы.Выставка «Событие, изменившее ход истории» (16+) посвящена 105-летию Великой Октябрьской революции. Библиотекари подобрали для нее очерки о русской революции, монографии, сборники статей, труды Л. Троцкого «История русской революции», записки очевидцев. На выставке можно узнать интересные факты о жизни В. И. Ленина, например, о попытках покушений на вождя. Представлена и литература о Пермской губернии в 1917 году. Дополняют экспозицию открытки с изображением полотен известных художников о событиях Октябрьского переворота. Работает до 20 ноября. Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло).Выставка «Поэзия акварели» (12+) включает рисунки и стихи. Автор акварельных работ педагог Алена Шилова, автор стихов, которые дополняют каждый рисунок, программист Андрей Банников. Они живут в Перми, свои работы создали во время летних путешествий. Гости «Горьковки» могут увидеть около сорока работ. Выставка продлится до конца ноября. Арт-фойе (4 этаж, левое крыло).Выставка «Победа джентльмена» (16+) приурочена к 85-летию Виктории Токаревой, известного прозаика, кинодраматурга, автора сценариев к фильмам «Мимино» и «Джентльмены удачи».«Нежные, печальные, лиричные, полные психологизма картины нашего времени. Истории одиночества и непонимания, душевных и духовных метаний и – любви», - говорится в аннотации к книге «Можно и нельзя» Виктории Токаревой. Этими чувствами наполнены ее повести и рассказы: «Неромантичный человек», «Сентиментальное путешествие», «Японский зонтик», «Телохранитель» и многие другие, включенные в данное издание. На лирический лад настраивают зарисовки к книге, где персонажи будто находятся в ожидании чуда или погружены глубоко в себя», - рассказали организаторы выставки.В экспозиции есть не только книги юбиляра: о личности и творчестве Токаревой рассуждает Д. Быков в своей книге «100 лекций о русской литературе ХХ века». Тут же до конца ноября можно найти статьи из периодических изданий о В. Токаревой. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).