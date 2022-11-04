В «Горьковке» показывают акварели и рассказывают о революции

11.32 Понедельник, 7 ноября 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки рисунков и литературы.

Выставка «Событие, изменившее ход истории» (16+) посвящена 105-летию Великой Октябрьской революции. Библиотекари подобрали для нее очерки о русской революции, монографии, сборники статей, труды Л. Троцкого «История русской революции», записки очевидцев. На выставке можно узнать интересные факты о жизни В. И. Ленина, например, о попытках покушений на вождя. Представлена и литература о Пермской губернии в 1917 году. Дополняют экспозицию открытки с изображением полотен известных художников о событиях Октябрьского переворота. Работает до 20 ноября. Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло).

Выставка «Поэзия акварели» (12+) включает рисунки и стихи. Автор акварельных работ педагог Алена Шилова, автор стихов, которые дополняют каждый рисунок, программист Андрей Банников. Они живут в Перми, свои работы создали во время летних путешествий. Гости «Горьковки» могут увидеть около сорока работ. Выставка продлится до конца ноября. Арт-фойе (4 этаж, левое крыло).

Выставка «Победа джентльмена» (16+) приурочена к 85-летию Виктории Токаревой, известного прозаика, кинодраматурга, автора сценариев к фильмам «Мимино» и «Джентльмены удачи».

«Нежные, печальные, лиричные, полные психологизма картины нашего времени. Истории одиночества и непонимания, душевных и духовных метаний и – любви», - говорится в аннотации к книге «Можно и нельзя» Виктории Токаревой. Этими чувствами наполнены ее повести и рассказы: «Неромантичный человек», «Сентиментальное путешествие», «Японский зонтик», «Телохранитель» и многие другие, включенные в данное издание. На лирический лад настраивают зарисовки к книге, где персонажи будто находятся в ожидании чуда или погружены глубоко в себя», - рассказали организаторы выставки.

В экспозиции есть не только книги юбиляра: о личности и творчестве Токаревой рассуждает Д. Быков в своей книге «100 лекций о русской литературе ХХ века». Тут же до конца ноября можно найти статьи из периодических изданий о В. Токаревой. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично
04 ноября 2022
Из-за «режима базовой готовности» екатеринбургским коммунистам запретили проводить митинг
05 ноября 2022
Музей Андеграунда в Екатеринбурге присоединится к «Ночи искусств»
02 ноября 2022
Уволился директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский
31 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:54 В Прикамье пройдет форум, посвященный 560-летию утверждения православия в Перми Великой
14:18 Пермский дом народного творчества «Губерния» назван «Лучшей инклюзивной лабораторией»
14:01 Ученые Пермского Политеха нашли экономичный способ повысить качество оптоволокна
11:32 В «Горьковке» показывают акварели и рассказывают о революции
15:47 Муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравил жителей Прикамья с Днем народного единства
15:42 МТС обеспечила связью березниковскую фабрику «Уралкалия»
12:49 «Радуга Прикамья-2022» продлила прием заявок
12:38 Пермские политехники усовершенствовали шумоподавление авиадвигателей
12:32 Госфонд объектов землеустройства Прикамья пополнился новыми цифровыми картами
10:19 Управление ФССП по Пермскому краю: Что делать, если коллекторы нарушают ваши права?
13:07 Ученые Пермского Политеха смогли повысить прочность изделий, созданных с помощью металлической 3D-печати
13:03 Прикамский Росреестр разъяснил нюансы по изменению наименования здания в государственном реестре
12:59 Пермский кинотеатр «Премьер» проведет бесплатный показ фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» ко Дню народного единства
10:25 Под контролем судебных приставов в с. Березовка местные власти наладили водоснабжение
12:52 Пермский оперный представляет «Замок герцога Синяя Борода»
12:48 Исследование ученых Пермского Политеха позволит повысить рабочие характеристики оптоволокна
12:37 «Горьковка» приглашает на «Ночь искусств»
11:10 Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
12:38 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
Все новости
16:18 Житель Белогорска, державший 15-летнюю дочь на цепи, получил год условно
13:39 В Улан-Удэ майор получил штраф за то, что бил палкой по голове другого военнослужащего
12:46 В Иркутске капитана приговорили к 6 годам колонии за хищение 48 тысяч литров топлива
12:16 Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трёх
11:17 Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело 17-летнего школьника по статье о «военном фейке»
10:16 В Костроме после трагедии в кафе «Полигон» арестована директор ООО «Империя»
09:45 В Сочи из-за обрушения балкона в пятиэтажке погибли два человека
17:13 Президент РФ подписал закон о мобилизации с неснятой судимостью за тяжкие преступления
16:35 Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек
14:47 В Омске инвалидов по зрению с собаками-поводырями выгнали из кафе
14:28 В Бурятии полиция задержала женщин на акции протеста
12:27 Рёнхап: Южная Корея обнаружила движение 180 военных самолетов КНДР и подняла в воздух истребители
11:52 РБК: в «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
11:21 У владельца севастопольского дельфинария, отпустившего животных в море, изъяли 7 морских котиков
10:49 Орловский губернатор после критики за подъемные выплатит семьям мобилизованных по 50 тысяч рублей
18:45 Губернатор Орловской области объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные
17:20 СМИ: бывший премьер-министр Пакистана ранен во время стрельбы на политическом марше
17:02 В администрации президента заявили, что в России нужно усилить мониторинг соцсетей
16:16 В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада
15:28 СК: в Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили в реке сумку с человеческими останками
14:13 У Караулова статус свидетеля в уголовном деле о клевете
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK