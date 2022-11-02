Муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравил жителей Прикамья с Днем народного единства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Дорогие жители Пермского края! Вот и наступил долгожданный праздник – День народного единства. Он установлен в память тех героических дней, когда россияне в 1612 году доказали, что народное единство способно побороть любого сильного и коварного врага. И сегодня вся Россия плечом к плечу, независимо от национальности и вероисповедания борется за безопасность не только своей Отчизны, но и каждого русскоговорящего по всему миру.В России проживает более 190 народов. Наш край – многонациональный и многоконфессиональный. В Пермском крае каждая национальность имеет собственную культуру, традиции и обычаи, но нас объединяет одно: принадлежность к России и желание процветания страны. Поэтому для нас очень важен этот праздник – День народного единства. Мы все равны - русские, татары, башкиры, узбеки, таджики, украинцы, белорусы, казахи, а значит, нам всем необходимо помогать друг другу. Каждый из нас должен укреплять единство, трудиться в целях процветания страны и защиты ее национальных интересов.В День народного единства, в этот важный и очень светлый день, я всех вас поздравляю! Наша сила именно в единстве. И в трудные годы Великой Отечественной войны мы смогли одолеть фашизм благодаря нашему единству народов. И в сегодняшнее непростое время специальной военной операции мы вместе одолеем украинских неонацистов. Наш национальный лидер Владимир Путин сегодня объединил нас против коварного врага и уверенно ведёт нас к победе. Когда мы едины, мы непобедимы.Я желаю, чтобы никто и никогда не смог сломить наш народный дух, наше стремление к справедливости, ведь каждый человек желает спокойствия и жизни без войн и слез!Поздравим же друг друга так же душевно, как мы бы хотели, чтобы поздравили нас! Наша мощь – в единстве, наше спокойствие – в единстве! Пусть ничто не омрачит ясного солнца и прекрасного настроения!С праздником! С днем народного единства!С искренним уважением и сердечными молитвами, председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар хазрат Аблаев