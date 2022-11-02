«Радуга Прикамья-2022» продлила прием заявок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Оргкомитет краевого кинофестиваля молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья-2022» продлил приём заявок до 6 ноября.Режиссеры, сценаристы, операторы Пермского края могут отправить фильмы для участия в конкурсной программе кинофестиваля «Радуга Прикамья-2022». Жюри фестиваля выберет лучшие фильмы в следующих номинациях: игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, видеоклип и неформат. Во всех номинациях победители получат ценные призы, сувениры и дипломы. Лучшие по результатам отбора фильмы будут показаны в киноцентре «Премьер» со 2 по 4 декабря.В конкурсе могут принимать участие фильмы авторов, проживающих в Пермском крае, созданные не ранее 1 сентября 2021 года, не участвовавшие в предыдущих фестивалях «Радуга Прикамья».Учредители кинофестиваля: министерство культуры Пермского края, «Пермская синематека», Пермское отделение Союза кинематографистов России, киностудия «Новый курс».