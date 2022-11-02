Госфонд объектов землеустройства Прикамья пополнился новыми цифровыми картами
Пермский край: новости дня
В государственный фонд данных объектов землеустройства Пермского края поступили материалы аэрофотосъемки - цифровые ортофотопланы на территорию части населенных пунктов Пермского муниципального района, Добрянского, Кунгурского, Пермского городских округов, сделанные в 2021 году.
Данные материалы созданы в целях контроля за охраной и использованием земель, а также управления земельными ресурсами. На ортофотоплане можно увидеть более точное отражение границ земельных участков и объектов, что поможет при разрешении споров о границах и неправомерных постройках. Кроме того, цифровые модели местности позволят грамотно спланировать застройку участка, проведение коммуникаций. Органы власти могут использовать эти данные при градостроительном планировании, комплексном развитии территорий.
К документам фонда могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, кадастровые инженеры, правообладатели земельных участков, органы государственной власти и местного самоуправления, председатели садоводческих некоммерческих объединений, судебные и правоохранительные органы.
Для получения материалов фонда данных землеустройства можно лично или через представителя обращаться в отдел землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю, расположенному по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 244 а, режим работы – понедельник с 10.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 11.00 до 17.00, среда и пятница с 9.00 до 12.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Кроме того, можно направить запрос по электронной почте 33@r59.rosreestr.ru, прикрепив скан-образ заявления и документов.
Форма заявления размещена на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Землеустройство и мониторинг земель/ Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства».
С заявлением нужно предъявить документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.
Срок предоставления документов – не более 3 рабочих дней при личном обращении и не более 15 дней при направлении запроса по электронной почте.
Данные материалы созданы в целях контроля за охраной и использованием земель, а также управления земельными ресурсами. На ортофотоплане можно увидеть более точное отражение границ земельных участков и объектов, что поможет при разрешении споров о границах и неправомерных постройках. Кроме того, цифровые модели местности позволят грамотно спланировать застройку участка, проведение коммуникаций. Органы власти могут использовать эти данные при градостроительном планировании, комплексном развитии территорий.
К документам фонда могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, кадастровые инженеры, правообладатели земельных участков, органы государственной власти и местного самоуправления, председатели садоводческих некоммерческих объединений, судебные и правоохранительные органы.
Для получения материалов фонда данных землеустройства можно лично или через представителя обращаться в отдел землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю, расположенному по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 244 а, режим работы – понедельник с 10.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 11.00 до 17.00, среда и пятница с 9.00 до 12.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Кроме того, можно направить запрос по электронной почте 33@r59.rosreestr.ru, прикрепив скан-образ заявления и документов.
Форма заявления размещена на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Землеустройство и мониторинг земель/ Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства».
С заявлением нужно предъявить документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.
Срок предоставления документов – не более 3 рабочих дней при личном обращении и не более 15 дней при направлении запроса по электронной почте.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».