Госфонд объектов землеустройства Прикамья пополнился новыми цифровыми картами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В государственный фонд данных объектов землеустройства Пермского края поступили материалы аэрофотосъемки - цифровые ортофотопланы на территорию части населенных пунктов Пермского муниципального района, Добрянского, Кунгурского, Пермского городских округов, сделанные в 2021 году.Данные материалы созданы в целях контроля за охраной и использованием земель, а также управления земельными ресурсами. На ортофотоплане можно увидеть более точное отражение границ земельных участков и объектов, что поможет при разрешении споров о границах и неправомерных постройках. Кроме того, цифровые модели местности позволят грамотно спланировать застройку участка, проведение коммуникаций. Органы власти могут использовать эти данные при градостроительном планировании, комплексном развитии территорий.К документам фонда могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, кадастровые инженеры, правообладатели земельных участков, органы государственной власти и местного самоуправления, председатели садоводческих некоммерческих объединений, судебные и правоохранительные органы.Для получения материалов фонда данных землеустройства можно лично или через представителя обращаться в отдел землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю, расположенному по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 244 а, режим работы – понедельник с 10.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 11.00 до 17.00, среда и пятница с 9.00 до 12.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Кроме того, можно направить запрос по электронной почте 33@r59.rosreestr.ru, прикрепив скан-образ заявления и документов.Форма заявления размещена на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Землеустройство и мониторинг земель/ Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства».С заявлением нужно предъявить документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.Срок предоставления документов – не более 3 рабочих дней при личном обращении и не более 15 дней при направлении запроса по электронной почте.