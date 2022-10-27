Управление ФССП по Пермскому краю: Что делать, если коллекторы нарушают ваши права?

10.19 Четверг, 3 ноября 2022
Пермский край: новости дня
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в УФССП России по Пермскому краю через интернет-приемную на ведомственном сайте (mail@r59.fssp.gov.ru). Также направить обращение можно по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28. Задать уточняющие вопросы о порядке подачи обращений можно по номеру телефона: 8 (342) 229-75-50 с 9.00 до 18.00.

К обращению необходимо приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав: это могут быть скрин СМС-сообщений, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы. В случае, если указанные в жалобе факты найдут свое подтверждение, нарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до 500 тысяч рублей; на должностных лиц – до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – до 2 млн рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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