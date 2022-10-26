Прикамский Росреестр разъяснил нюансы по изменению наименования здания в государственном реестре

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сведения о наименовании здания могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании заявления собственника, но при этом наименование должно быть взято из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.В Пермском крае предприниматель приобрел здание и земельный участок для развития своего бизнеса в сфере торговли. Ранее эти объекты использовались продавцом в административных целях. Новый собственник обратился в Управление Росреестра по Пермскому краю с заявлением об изменении в ЕГРН сведений о наименовании объекта с «административное здание» на «здание магазина», предварительно изменив вид разрешенного использования земельного участка на вид, позволяющий использование участка под магазин («объекты торгового назначения»). Достаточно ли этого для внесения сведений о наименовании в ЕГРН?Поможет разобраться в ситуации заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных: «Наименование - это дополнительная характеристика объекта недвижимости, как правило, соответствующая его функциональному использованию (например, «офисное здание», «склад»), ввиду чего изменение наименования объекта связано с изменением использования объекта. Законом установлено, что вид разрешенного использования объекта капитального строительства должен соответствовать виду разрешенного использования земельного участка, установленному градостроительным регламентом. В рассматриваемом случае данное условие было выполнено. Вместе с тем, содержащиеся (вносимые) в ЕГРН сведения о наименовании объекта должны соответствовать разрешению на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается по результатам строительства или реконструкции объекта».При проведении правовой экспертизы было выявлено, что выданное первоначально при строительстве объекта разрешение на ввод объекта в эксплуатацию содержало сведения об использовании объекта в административных целях. Реконструкция административного здания для использования его в целях торговли не производилась, соответственно, разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта не выдавалось.Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, содержащего сведения об использовании здания в торговых целях, явилось препятствием для изменения в ЕГРН наименования здания.Законом установлено, что в случае выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию данный орган без участия собственника обращается в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в ЕГРН. При этом собственник не лишен права на обращение в орган регистрации прав в случае непредставления документов уполномоченным органом.