Прикамский Росреестр разъяснил нюансы по изменению наименования здания в государственном реестре

13.03 Среда, 2 ноября 2022
Пермский край: новости дня
Сведения о наименовании здания могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании заявления собственника, но при этом наименование должно быть взято из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В Пермском крае предприниматель приобрел здание и земельный участок для развития своего бизнеса в сфере торговли. Ранее эти объекты использовались продавцом в административных целях. Новый собственник обратился в Управление Росреестра по Пермскому краю с заявлением об изменении в ЕГРН сведений о наименовании объекта с «административное здание» на «здание магазина», предварительно изменив вид разрешенного использования земельного участка на вид, позволяющий использование участка под магазин («объекты торгового назначения»). Достаточно ли этого для внесения сведений о наименовании в ЕГРН?

Поможет разобраться в ситуации заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных: «Наименование - это дополнительная характеристика объекта недвижимости, как правило, соответствующая его функциональному использованию (например, «офисное здание», «склад»), ввиду чего изменение наименования объекта связано с изменением использования объекта. Законом установлено, что вид разрешенного использования объекта капитального строительства должен соответствовать виду разрешенного использования земельного участка, установленному градостроительным регламентом. В рассматриваемом случае данное условие было выполнено. Вместе с тем, содержащиеся (вносимые) в ЕГРН сведения о наименовании объекта должны соответствовать разрешению на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается по результатам строительства или реконструкции объекта».

При проведении правовой экспертизы было выявлено, что выданное первоначально при строительстве объекта разрешение на ввод объекта в эксплуатацию содержало сведения об использовании объекта в административных целях. Реконструкция административного здания для использования его в целях торговли не производилась, соответственно, разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта не выдавалось.

Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, содержащего сведения об использовании здания в торговых целях, явилось препятствием для изменения в ЕГРН наименования здания.

Законом установлено, что в случае выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию данный орган без участия собственника обращается в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в ЕГРН. При этом собственник не лишен права на обращение в орган регистрации прав в случае непредставления документов уполномоченным органом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбургская «Исеть», возможно, опять станет гостиницей с едальней
26 октября 2022
В Алапаевске неизвестный нарисовал свастику на здании мэрии
30 октября 2022
В Свердловской области мобилизованные могут зарегистрировать брак в день обращения в ЗАГС
26 октября 2022
ФСБ предостерегла сотрудников свердловского Минтранса и филиала НИИ от разглашения гостайны
27 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:07 Ученые Пермского Политеха смогли повысить прочность изделий, созданных с помощью металлической 3D-печати
13:03 Прикамский Росреестр разъяснил нюансы по изменению наименования здания в государственном реестре
12:59 Пермский кинотеатр «Премьер» проведет бесплатный показ фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» ко Дню народного единства
10:25 Под контролем судебных приставов в с. Березовка местные власти наладили водоснабжение
12:52 Пермский оперный представляет «Замок герцога Синяя Борода»
12:48 Исследование ученых Пермского Политеха позволит повысить рабочие характеристики оптоволокна
12:37 «Горьковка» приглашает на «Ночь искусств»
11:10 Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
12:38 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
10:34 Статус «пострадавшего» не уберег должника-прикамца от административного наказания
16:43 Депутаты оценили основные параметры бюджета Перми на три года
14:07 Пермский цирковой коллектив «Грация» отмечает 25-летие
14:02 Ученые Пермского Политеха оценили влияние нефтепродуктов на плодородие почв с помощью червей
11:41 История пермской фотографии и Хэллоуин ждут горожан в «Горьковке»
10:37 Судебные приставы встретили находящегося в розыске должника в пермском аэропорту
14:53 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом
14:07 47 докладов представили учащиеся на городской научно-практической конференции «Мой город Пермь»
11:16 В Перми продлен срок действия депутатских программ
11:14 Гордума поддержала расходные обязательства Перми
Все новости
12:45 Грузовик смял автомобиль такси в Москве, погибли два человека
11:15 В Росприроднадзоре рассказали о превышении содержания нефтепродуктов в реке Томь в сотни раз
10:54 После пуска КНДР десятка ракет Южная Корея закрыла несколько воздушных маршрутов
18:11 В Ейске спасли кошку, которая две недели провела в доме после крушения Су-34
17:19 В Санкт-Петербурге прошел первый съезд женского оппозиционного движения «Мягкая сила»
15:50 Песков: указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен
14:55 Сын экс-главы РЖД Якунин останется под стражей в Норвегии
14:32 Тиньков объявил об отзыве бренда «Тинькофф» из российского банка
13:55 Депутат МГД Ступин попросил СК привлечь Красовского к уголовной ответственности
13:11 Суд на Камчатке отменил мягкий приговор экс-депутату Редькину, застрелившему человека
12:05 Совфед: Совета блогеров при Совете Федерации не существует
11:49 Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*
10:49 В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK