Пермский кинотеатр «Премьер» проведет бесплатный показ фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» ко Дню народного единства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В День народного единства, 4 ноября, в 16:00 состоится показ фильма Павла Печенкина «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» (12+). Показ станет частью Всероссийской акции «Ночь искусств», в этом году она проходит под хештегом #ИскусствоОбъединяет. Показ пройдет бесплатно.В центре внимания фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» – истории самих добровольцев из Свердловска, Молотова, Челябинска, Нижнего Тагила, Алапаевска, Дегтярска, Троицка, Златоуста, Куса и Кыштыма. В фильме использованы архивные материалы, собранные в открытых и частных коллекциях, воспоминания участников войны и родственников.Фильм получил на кинофестивале «Россия» в Екатеринбурге диплом «За виртуозную работу с кинохроникой» – это победа в конкурсе телевизионных документальных фильмов.Премьера фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» состоялась 8 мая 2020 года на YouTube-канале министерства культуры Пермского края, на канале он набрал более 2 млн просмотров.