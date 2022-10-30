Под контролем судебных приставов в с. Березовка местные власти наладили водоснабжение

10.25 Среда, 2 ноября 2022
Пермский край: новости дня
Проверка качества водоснабжения в селе выявила серьезные проблемы в коммунальной сфере. По результатам мероприятия в суд обратился прокурор Березовского района, который пояснил, что местные жители до сих пор пользуются индивидуальными источниками воды: скважинами, колодцами.

Подвоз питьевой воды к жилым домам не организован и любое изменение в погодных условиях может лишить людей базовых удобств. Не хватает воды и для бытовых нужд, в зимнее время года прикамцы вынуждены использовать талую воду, чтобы вымыть посуду или помыться самим. Представитель контролирующего органа посчитал, что такое положение дел нарушает право и интересы неопределенного круга лиц и потребовал обязать ответственных лиц принять меры по организации водоснабжения на указанной территории.

Исполнительный документ, обязывающий администрацию Березовского муниципального округа организовать водоснабжение села в соответствии с нормативными требованиями, поступило в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишерскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не ускорило темпов урегулирования вопроса с водоснабжения. Тогда судебные приставы привлекли муниципалитет к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Штрафные санкции в размере 130 тыс. рублей поспособствовали тому, что представители юридического лица выполнили возложенные на них обязательства.

Во вновь установленный судом срок в адрес отдела судебных приставов поступили документы, подтверждающие факт того, что жители села получили регулярный доступ к воде. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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