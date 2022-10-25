Пермский оперный представляет «Замок герцога Синяя Борода»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский театр оперы и балета представляет мировую премьеру новой постановки оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (1911) с прологом и эпилогом Валерия Воронова (2022). Спектакль, над которым работают режиссер Евгения Сафонова и дирижер Федор Леднев, будет впервые показан 18 и 19 ноября, 18+. Проект реализуется при поддержке Aksenov Family Foundation.Единственная опера Белы Бартока сделала венгерского композитора классиком музыкального театра ХХ века. Эталон модернистской оперной формы, «Замок герцога Синяя Борода» — экспрессионистская драма, разворачивающаяся между Герцогом, его юной супругой Юдит и симфоническим оркестром, который по замыслу композитора становится третьим главным героем произведения. Традиционно «Замок герцога Синяя Борода» ставится на современной сцене в один вечер с другими одноактными операми, которые, однако, крайне редко объединяются с партитурой Бартока сквозным режиссерским решением.В спектакле Пермской оперы «Замок герцога Синяя Борода» прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных Валерием Вороновым (р. 1970, Беларусь/Германия) специально по заказу театра. Композитор вступает в диалог с музыкой Бартока, работая в тесном соавторстве с режиссером и дирижером спектакля над созданием единого театрального и музыкального целого.Последняя в 2022 году премьера Пермской оперы продолжает важный для театра курс на сотрудничество с ведущими российскими режиссерами и дирижерами новой волны. «Замком герцога Синяя Борода» на оперной сцене дебютирует Евгения Сафонова — режиссер-резидент БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург), заслужившая репутацию одной из главных героинь сегодняшней российской драматической сцены. Во всех своих ключевых постановках последних лет Сафонова традиционно выступает не только как режиссер, но и как художник-постановщик — за сценографию к спектаклю «Аустерлиц» (БДТ, 2019) она была удостоена Национальной театральной премии «Золотая Маска». Над «Замком герцога Синяя Борода» Евгения Сафонова работает в тандеме с музыкальным руководителем постановки, дирижером Федором Ледневым — крупнейшим отечественным специалистом по интерпретации современной музыки, на счету которого десятки мировых и российских премьер композиторов ХХ—XXI вв.Проект реализуется при поддержке Aksenov Family Foundation, в последние годы особенно интенсивно работающего в области новой музыки. Aksenov Family Foundation инициирует создание новых музыкальных произведений наиболее заметными отечественными и зарубежными композиторами новой волны и стимулирует развитие экосистемы для современной академической музыки в России.