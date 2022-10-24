«Горьковка» приглашает на «Ночь искусств»

12.37 Вторник, 1 ноября 2022
Пермский край: новости дня


3 ноября Пермская краевая библиотека имени А. М. Горького присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств». Она проводится с 2013 года в рамках празднования Дня народного единства.

В этом году акция пройдет под девизом «Наши традиции». «Горьковка» приглашает на свои площадки, чтобы вспомнить старинные русские традиции и познакомиться с культурой других народов.

В частности, в библиотеке прозвучат духовные стихи, лирические, родовые и календарные песни в исполнении участников фольклорного проекта «Реки». Гости смогут поучаствовать в исполнении хороводных песен и кадрили.

Состоятся увлекательные мастер-классы по каллиграфии кистью «Древнерусская вязь» и по башкирскому языку.

Выставка «Этномода прошлого» продемонстрирует труд путешественника XVIII века Иоганна Георги о народах России с роскошными гравюрами самобытных костюмов.

Студенты ПГИК покажут спектакль режиссера Л. Шубиной «Лето Господне» по одноименной повести Ивана Шмелева, погружающий в атмосферу патриархальной Москвы.

«Это ежегодное мероприятие всегда вызывает интерес у наших гостей и читателей. В этом году оно отражает национальное наследие региона, его самобытность, мультикультурность. Мы приглашаем всех и желаем найти для себя новых друзей и новые эмоции», ‒ обратилась к пермякам замдиректора библиотеки им. Горького Марина Хабирова.

Все мероприятия начнутся в 17:00 и продлятся до 22:00 вечера, 12+.

Полная программа «Ночи искусств» будет доступна на сайте библиотеки им. А. М. Горького https://www.gorkilib.ru/.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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