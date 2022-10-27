Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 ноября в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федеральной службы судебных приставов — те, кто отвечает за соблюдение законности в стране.Главный судебный пристав Пермского края Сергей Неведомский лично поздравил своих коллег и ветеранов Службы с памятной датой. Он отменил, что благодаря профессионализму сотрудников ведомства четко и своевременно исполняются судебные решения, а суды проходят в максимально безопасных условиях. Руководитель краевого ведомства лично вручил отличившимся сотрудникам награды и благодарности, пожелал всем коллегам крепкого здоровья, выдержки и силы духа, успехов в служении Отечеству, неиссякаемой созидательной энергии для достижения намеченных целей и покорения новых вершин.Теплые слова прозвучали и в адрес ветеранов ГУФССП России по Пермскому краю. Сергей Неведомский отметил их вклад в формировании традиций Федеральной службы судебных приставов, а также выразил искреннюю признательность за добросовестный труд и преданность нелегкому делу по защите интересов народа и государства.После непродолжительного торжественного собрания прикамские судебные приставы вернулись к работе, в ходе которой они отстаивают права соотечественников даже в свой праздничный день.