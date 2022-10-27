Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником

11.10 Вторник, 1 ноября 2022
Пермский край: новости дня
1 ноября в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федеральной службы судебных приставов — те, кто отвечает за соблюдение законности в стране.

Главный судебный пристав Пермского края Сергей Неведомский лично поздравил своих коллег и ветеранов Службы с памятной датой. Он отменил, что благодаря профессионализму сотрудников ведомства четко и своевременно исполняются судебные решения, а суды проходят в максимально безопасных условиях. Руководитель краевого ведомства лично вручил отличившимся сотрудникам награды и благодарности, пожелал всем коллегам крепкого здоровья, выдержки и силы духа, успехов в служении Отечеству, неиссякаемой созидательной энергии для достижения намеченных целей и покорения новых вершин.

Теплые слова прозвучали и в адрес ветеранов ГУФССП России по Пермскому краю. Сергей Неведомский отметил их вклад в формировании традиций Федеральной службы судебных приставов, а также выразил искреннюю признательность за добросовестный труд и преданность нелегкому делу по защите интересов народа и государства.

После непродолжительного торжественного собрания прикамские судебные приставы вернулись к работе, в ходе которой они отстаивают права соотечественников даже в свой праздничный день.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Уралэлектромедь» победила в областном конкурсе по охране труда
27 октября 2022
Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся холодах и снеге
27 октября 2022
Бухгалтеров стоматологической поликлиники в Екатеринбурге осудят за мошенничество
27 октября 2022
ФСБ предостерегла сотрудников свердловского Минтранса и филиала НИИ от разглашения гостайны
27 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:10 Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
12:38 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
10:34 Статус «пострадавшего» не уберег должника-прикамца от административного наказания
16:43 Депутаты оценили основные параметры бюджета Перми на три года
14:07 Пермский цирковой коллектив «Грация» отмечает 25-летие
14:02 Ученые Пермского Политеха оценили влияние нефтепродуктов на плодородие почв с помощью червей
11:41 История пермской фотографии и Хэллоуин ждут горожан в «Горьковке»
10:37 Судебные приставы встретили находящегося в розыске должника в пермском аэропорту
14:53 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом
14:07 47 докладов представили учащиеся на городской научно-практической конференции «Мой город Пермь»
11:16 В Перми продлен срок действия депутатских программ
11:14 Гордума поддержала расходные обязательства Перми
11:12 Депутаты обсудили вопросы экологии Перми и развития общественных пространств
11:09 В Перми скорректированы Правила благоустройства
10:40 Под контролем судебных приставов работодатель внес изменения в трудовую книжку пермячки
19:05 Депутаты утвердили изменения в бюджет Перми на 2022 год
14:02 «Пермская синематека» покажет фильм «Ностальгия»
12:51 В Управлении Росреестра по Пермскому краю подвели промежуточные итоги «дачной амнистии 2.0»
12:47 Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество 3D-печати
Все новости
12:05 Совфед: Совета блогеров при Совете Федерации не существует
11:49 Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*
10:49 В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
11:02 В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
10:38 На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
17:55 Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
17:13 В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
16:15 Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
15:52 В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
15:33 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:52 Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
14:33 Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK