В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Охранные зоны железных дорог устанавливаются в целях обеспечения безопасности при транспортировке пассажиров или грузов по железнодорожным путям. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях ведения хозяйственной деятельности на территории таких зон.Зоны охраны железных дорог могут устанавливаться в местах подверженным снежным обвалам, оползням, размывам, в районах подвижных песков, на территории лесов, выполняющих функции защитных насаждений и в других местах. Требования к установлению границ зон охраны железных дорог содержатся в постановлении Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.Решение об установлении таких зон принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта по заявлению заинтересованных в этом организаций. В таком заявлении должны быть отражены предполагаемые к установлению запреты и ограничения по использованию участков вдоль железной дороги и описание местоположения границ охранной зоны.В соответствии с действующим законодательством охранные зоны железных дорог сопровождаются наличием зон с особыми условиями использования территорий. Это означает, что в границах таких зон может быть запрещено строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка деревьев, распашка земель и другие виды работ, которые могут привести к уменьшению уровня безопасности работы железнодорожного транспорта.«Сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории регулярно вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии ограничений по использованию такого участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охранные зоны железных дорог», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.Заказать выписку из государственного реестра и узнать о возможном наличии ограничений по использованию земельного участка можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.