В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
Пермский край: новости дня
Охранные зоны железных дорог устанавливаются в целях обеспечения безопасности при транспортировке пассажиров или грузов по железнодорожным путям. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях ведения хозяйственной деятельности на территории таких зон.
Зоны охраны железных дорог могут устанавливаться в местах подверженным снежным обвалам, оползням, размывам, в районах подвижных песков, на территории лесов, выполняющих функции защитных насаждений и в других местах. Требования к установлению границ зон охраны железных дорог содержатся в постановлении Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.
Решение об установлении таких зон принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта по заявлению заинтересованных в этом организаций. В таком заявлении должны быть отражены предполагаемые к установлению запреты и ограничения по использованию участков вдоль железной дороги и описание местоположения границ охранной зоны.
В соответствии с действующим законодательством охранные зоны железных дорог сопровождаются наличием зон с особыми условиями использования территорий. Это означает, что в границах таких зон может быть запрещено строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка деревьев, распашка земель и другие виды работ, которые могут привести к уменьшению уровня безопасности работы железнодорожного транспорта.
«Сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории регулярно вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии ограничений по использованию такого участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охранные зоны железных дорог», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.
Заказать выписку из государственного реестра и узнать о возможном наличии ограничений по использованию земельного участка можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.
Зоны охраны железных дорог могут устанавливаться в местах подверженным снежным обвалам, оползням, размывам, в районах подвижных песков, на территории лесов, выполняющих функции защитных насаждений и в других местах. Требования к установлению границ зон охраны железных дорог содержатся в постановлении Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.
Решение об установлении таких зон принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта по заявлению заинтересованных в этом организаций. В таком заявлении должны быть отражены предполагаемые к установлению запреты и ограничения по использованию участков вдоль железной дороги и описание местоположения границ охранной зоны.
В соответствии с действующим законодательством охранные зоны железных дорог сопровождаются наличием зон с особыми условиями использования территорий. Это означает, что в границах таких зон может быть запрещено строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка деревьев, распашка земель и другие виды работ, которые могут привести к уменьшению уровня безопасности работы железнодорожного транспорта.
«Сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории регулярно вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии ограничений по использованию такого участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охранные зоны железных дорог», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.
Заказать выписку из государственного реестра и узнать о возможном наличии ограничений по использованию земельного участка можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.
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