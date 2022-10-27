В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог

13.14 Понедельник, 31 октября 2022
Пермский край: новости дня
Охранные зоны железных дорог устанавливаются в целях обеспечения безопасности при транспортировке пассажиров или грузов по железнодорожным путям. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях ведения хозяйственной деятельности на территории таких зон.

Зоны охраны железных дорог могут устанавливаться в местах подверженным снежным обвалам, оползням, размывам, в районах подвижных песков, на территории лесов, выполняющих функции защитных насаждений и в других местах. Требования к установлению границ зон охраны железных дорог содержатся в постановлении Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.

Решение об установлении таких зон принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта по заявлению заинтересованных в этом организаций. В таком заявлении должны быть отражены предполагаемые к установлению запреты и ограничения по использованию участков вдоль железной дороги и описание местоположения границ охранной зоны.

В соответствии с действующим законодательством охранные зоны железных дорог сопровождаются наличием зон с особыми условиями использования территорий. Это означает, что в границах таких зон может быть запрещено строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка деревьев, распашка земель и другие виды работ, которые могут привести к уменьшению уровня безопасности работы железнодорожного транспорта.

«Сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории регулярно вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии ограничений по использованию такого участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охранные зоны железных дорог», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.

Заказать выписку из государственного реестра и узнать о возможном наличии ограничений по использованию земельного участка можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
ФСБ предостерегла сотрудников свердловского Минтранса и филиала НИИ от разглашения гостайны
27 октября 2022
«Уралэлектромедь» победила в областном конкурсе по охране труда
27 октября 2022
В Екатеринбурге реконструируют парк Маяковского
27 октября 2022
В Свердловской области железнодорожный состав сошёл с рельсов
27 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
12:38 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
10:34 Статус «пострадавшего» не уберег должника-прикамца от административного наказания
16:43 Депутаты оценили основные параметры бюджета Перми на три года
14:07 Пермский цирковой коллектив «Грация» отмечает 25-летие
14:02 Ученые Пермского Политеха оценили влияние нефтепродуктов на плодородие почв с помощью червей
11:41 История пермской фотографии и Хэллоуин ждут горожан в «Горьковке»
10:37 Судебные приставы встретили находящегося в розыске должника в пермском аэропорту
14:53 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом
14:07 47 докладов представили учащиеся на городской научно-практической конференции «Мой город Пермь»
11:16 В Перми продлен срок действия депутатских программ
11:14 Гордума поддержала расходные обязательства Перми
11:12 Депутаты обсудили вопросы экологии Перми и развития общественных пространств
11:09 В Перми скорректированы Правила благоустройства
10:40 Под контролем судебных приставов работодатель внес изменения в трудовую книжку пермячки
19:05 Депутаты утвердили изменения в бюджет Перми на 2022 год
14:02 «Пермская синематека» покажет фильм «Ностальгия»
12:51 В Управлении Росреестра по Пермскому краю подвели промежуточные итоги «дачной амнистии 2.0»
12:47 Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество 3D-печати
12:34 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
Все новости
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
11:02 В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
10:38 На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
17:55 Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
17:13 В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
16:15 Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
15:52 В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
15:33 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:52 Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
14:33 Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
14:14 Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области
14:08 Совет при главе Владивостока одобрил установку памятника Сталину
12:59 РИА Новости: поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK