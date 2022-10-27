«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба

12.38 Понедельник, 31 октября 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня и завтра в Пермской краевой библиотеке состоится встреча клуба, концерт и откроются несколько экспозиций.

31 октября в 18:00 - заседание клуба «Природа женщины» (16+). Встреча посвящена арт-терапии. Этот вид психотерапии считается одним из наиболее мягких, но эффективных. Методы арт-терапии могут быть адаптированы к различным задачам: от решения проблем лиц с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) до развития человеческого потенциала. На встрече рассмотрят основные направления арт-терапии, познакомятся с авторами известных методик. Приглашенный эксперт - психолог, арт-терапевт, художник Светлана Коротаева.

Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).

1 ноября в 18:00 - концерт «Золотая осень» (6+). Классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов: А. Вивальди, П. Чайковского, Ц. Кюи, Л. Брауэра, К. Брюна, Н. Манфроче, Д. Ланфиеста, В. Баснера, В. Глейхмана, В. Козлова и др. Исполнители: Трио «Дом RA», студенты ПГИК, учащиеся ДМШ № 6 «Классика». После концерта все желающие могут подержать инструменты музыкантов в руках, попытаться что-то сыграть, получить практические советы. Вход свободный.

Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Для групповых заявок бронь по тел: 236-01-89.

1 ноября откроются выставки:

«Пермской государственной художественной галерее – 100 лет» (6+). В экспозиции издания об истории создания галереи, каталоги коллекций, хранящихся в ней. Работает по 30 ноября. Холл первого этажа, для справок: 8(919) 49 90 094.

«Уралец» (16+). К 170-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка, уральского писателя, драматурга, путешественника, автора романов «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», классика детской литературы. Представлены книги «Зеленые горы, пестрый народ»; «Д. Н. Мамин-Сибиряк: личность, творчество», статьи из периодических изданий и др. Холл первого этажа, для справок: 236-22-82.

Выставка «Правильное и безопасное питание» (12+). В экспозиции литература об организации рационального и правильного питания, выборе полезных продуктов и кулинарных технологий, сберегающих витамины и минералы, советы врачей и садоводов. Отдел естественнонаучной и технической литературы (4 этаж, правое крыло), тел. 236-24-61.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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