Статус «пострадавшего» не уберег должника-прикамца от административного наказания

10.34 Понедельник, 31 октября 2022
Пермский край: новости дня
Неплательщик алиментов забыл о своем решении не встречаться с представителями любых правоохранительных органов после того, как под угрозой оказались его здоровье и имущество.

Ночью он обратился в МО МВД «Верещагинский» и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему побои и отняли личные вещи. Об этом стало известно судебным приставам, которые давно хотели встретиться с гражданином и задать ему один вопрос: почему он не платит денежные средства на содержание несовершеннолетнего?

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено в отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Мужчина знал, что должен своему родному ребенку порядка 120 тыс. рублей, но не предпринимал попытки уменьшить данную сумму. А вскоре и вовсе перестал добровольно исполнять требования исполнительного документа. Нарушитель предпочитал скрываться, не афишировал свое место работы и игнорировал повестки о необходимости явиться в отделение судебных приставов.

Работник органа принудительного исполнения незамедлительно прибыл в отделение полиции, где взял с прикамца объяснения, предупредил об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка и в очередной раз вручил требование о явке на прием, уточнив удобное для должника время посещения. Но несмотря на клятвенные обещания встать на путь исправления, неплательщик продолжил упорствовать в своем противоправном поведении. У судебных приставов не оставалось другого выхода, как оформить принудительный привод должника в отделение, где на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Не избежал мужчина и наказания за пренебрежение своими родительскими обязанностями, суд назначил ему 20 часов обязательных работ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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