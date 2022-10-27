Депутаты оценили основные параметры бюджета Перми на три года

16.43 Пятница, 28 октября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Власти Перми провели традиционный семинар с участием депутатов Пермской городской Думы, администрации города и экспертов. На семинаре проанализировали ключевые приоритеты проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект бюджета Перми сформирован с учетом изменившихся экономических условий и направлен на обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета, приоритетное обеспечение всех социальных вопросов, пояснил глава города Алексей Демкин: «В проекте предусмотрены средства на финансирование всех социальных обязательств: это индексация заработной платы, мер социальной поддержки и расходов на оказание услуг в социальной сфере. Кроме того, следующий год является для города юбилейным, и мы планируем завершить все основные проекты».

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин назвал главной особенностью следующего года для Перми юбилей города. Это итог нескольких лет напряженной работы, ответственный экзамен для городских властей, и это нужно учитывать, обсуждая проект бюджета, сказал Дмитрий Малютин: «Еще одна особенность – мы принимаем бюджет на три года. А это значит, что сегодня закладывается бюджетная стратегия и на постюбилейный период. Понятно, что, какая завтра и послезавтра будет ситуация в стране и в мире, мы сейчас не знаем. Тем более важно обеспечить городу некий запас прочности для того, чтобы Пермь жила и развивалась».

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник осветила процесс подготовки проекта бюджета, подчеркнув, что работа идет четко по графику. На 7 ноября запланированы публичные слушания, а 15 ноября состоится рассмотрение проекта бюджета в первом чтении на пленарном заседании.

В представленном в гордуму проекте бюджета доходы в 2023 году запланированы в размере 47,7 млрд, в 2024 году – 44 млрд, в 2025 году – 44,8 млрд рублей. Расходы бюджета сформированы на основе 20 муниципальных программ и составят в 2023 году 50,2 млрд, в 2024 году – 43,5 млрд, в 2025 году – 44,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2023 году запланирован в 2,5 млрд руб. С 2024 года предполагается перейти на формирование бюджета с профицитом и погашением ранее взятых кредитов.

Бюджет развития в следующем году составит около 16 млрд руб. В 2024 и 2025 годах на капитальные расходы запланировано около 8 млрд руб. Снижение объема связано с окончанием строительных и ремонтных работ к 300-летию города, ростом расходов на содержание муниципальных объектов, а также формированием бюджета с профицитом для погашения бюджетных и коммерческих кредитов.

Дорожный фонд в 2023 году должен составить 6 млрд. Несмотря на передачу отдельных полномочий в дорожной сфере на краевой уровень объем дорожного фонда сократится лишь на 3%, или на 192 млн рублей. К 300-летию Перми будет завершено комплексное благоустройство улиц Ленина, Сибирской и Петропавловской, ремонт фасадов домов, набережной в Кировском районе и парка «Балатово». Также в 2023 году начнется обустройство долин рек Данилихи и Егошихи. На эти цели значительные средства будут привлечены из краевого бюджета.

Среди объектов общественной инфраструктуры в приоритете остаются строительство школ и детских садов, спортивных объектов. Кроме того, в бюджет заложено строительство четырех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, строительство крематория, водопроводных сетей и питомника растений.

Комплексное развитие электротранспорта планируется в рамках заключения концессионного соглашения. Отвечая на вопрос депутатов, и.о. первого заместителя главы администрации Перми Вера Титяпкина пояснила, что подписать такое соглашение планируется в первой половине ноября.

Пять депутатов, представляющих Орджоникидзевский район, интересовались перспективами строительства бассейна на ул. Гайвинской, 50. Заместитель главы администрации Алексей Грибанов сообщил, что из-за изменившихся экономических условий проект подорожал в два раза. Сейчас устанавливается реальная стоимость объекта, после этого можно будет определять сроки его возведения. Также есть вариант внести объект в федеральную программу в 2024-2025 годах. Отвечая на вопрос депутата Екатерины Лялиной об установке аттракционов в парке Чехова, Алексей Грибанов пояснил, что власти постараются привлечь к решению этой задачи бизнес. Средства же на ремонт парка – около 10 млн рублей – планируется изыскать и учесть в бюджете 2023 года.

Депутаты интересовались и перспективой капремонта улицы Лянгасова. По данным заместителя главы администрации Перми Дмитрия Галиханова, стоимость этих работ немногим меньше всего объема средств, выделяемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на город. В краевой минтранс направлена заявка по этому объекту на 2024 год, кроме того, будет проводиться текущий ремонт.

Напомним, 20 октября проект бюджета Перми на три года поступил в городскую Думу. После «нулевых чтений» состоится первое чтение бюджета. Создана рабочая группа по подготовке проекта главного финансового документа города ко второму чтению, которое запланировано на 20 декабря.

Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета Перми пройдут 7 ноября.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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