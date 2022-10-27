Пермский цирковой коллектив «Грация» отмечает 25-летие

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Совсем скоро цирковой коллектив «Грация» (коллектив Пермского дома народного творчества «Губерния») встретит 25-летний юбилей. 1 ноября в 19.00 в большом зале «Губернии» состоится праздничный концерт.Цирковой коллектив «Грация» основала Гузель Сабирзянова в 1997 году. В 2002 году в коллектив пришёл второй руководитель – Эдуард Сабирзянов. Успех «Грации» сегодня – это результат постоянной работы и поисков двух талантливых руководителей и бесконечного труда и дисциплины их учеников.«Грация» – самый титулованный коллектив Пермского дома народного творчества «Губерния» и один из самых титулованных в Пермском крае. Так, в 2022 году «Грации» было присвоено почётное звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». В Прикамье всего два коллектива носят такое высокое звание.Ежегодно «Грация» становится лауреатом престижных международных фестивалей циркового искусства во Франции, Германии, Италии, Армении, Казахстане, Швейцарии, Литве, Латвии и, конечно, в России. Юные артисты выступают наравне с взрослыми профессионалами: номера «Грации» отличает высочайшая степень сложности и филигранная техника исполнения.Не раз коллектив был приглашён к участию в Президентских спортивных играх во всероссийском детском центре «Орлёнок» (2010-2018 гг.). «Грация» представляла Россию на международном фестивале «Изменим мир к лучшему» во всероссийском детском центре «Артек». Есть в копилке достижений даже встреча Олимпийского огня (2014 г.).Сегодня «Грацию» с 25-летием поздравляют Российская государственная цирковая компания «Росгосцирк», коллектив Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, Народный артист РСФСР, иллюзионист, Почётный гражданин города Перми Владимир Данилин.Каждый воспитанник коллектива обладает уникальной техникой циркового мастерства: эквилибристы, жонглёры, воздушные гимнасты и другие. Разнообразие техник помогаетставить уникальные номера и создавать насыщенные программы. В этом зрители смогут убедиться уже 1 ноября в 19.00 на праздничном концерте, посвящённом 25-летию коллектива.Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Пермского доманародного творчества.Концерт состоится при поддержке министерства культуры Пермского края.