В Перми продлен срок действия депутатских программ
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Депутаты гордумы одобрили продление расходных обязательств Перми по благоустройству дворов и оборудованию детских и спортивных площадок.
Депутат Олег Бурдин напомнил, что дом может принять участие в программе по благоустройству всего один раз, тем не менее сейчас раз в пять лет требуется проводить экспертизу детских площадок, а если объект признают непригодным для использования – убирать его. Поэтому Олег Бурдин предложил рассмотреть возможность скорректировать правила участия в программе.
Замглавы администрации Перми Игорь Субботин сказал, что вопрос будет взят на проработку.
Так называемые депутатские программы благоустройства в округах очень востребованы, подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «За счет этих средств ремонтируем дворы, устанавливаем детское игровое и спортивное оборудование. В новом бюджете будем планировать порядка ста миллионов ежегодно на благоустройство придомовых территорий».
Депутат Александр Колчанов отметил, что работа проделана большая, и есть некая очередность из дворов, которая формировалась в рамках выборной кампании, исходя из обещаний избирателям и их наказов: «Например, ко мне много раз обращались жители дома на ул. КИМ, 95, там во дворе стояла лужа, пройти было невозможно. В этом году по депутатской программе мы этот двор благоустроили. Конечно, жители дома были очень довольны. Будем и дальше двигаться в этом направлении на благо наших горожан».
Депутат Олег Бурдин напомнил, что дом может принять участие в программе по благоустройству всего один раз, тем не менее сейчас раз в пять лет требуется проводить экспертизу детских площадок, а если объект признают непригодным для использования – убирать его. Поэтому Олег Бурдин предложил рассмотреть возможность скорректировать правила участия в программе.
Замглавы администрации Перми Игорь Субботин сказал, что вопрос будет взят на проработку.
Так называемые депутатские программы благоустройства в округах очень востребованы, подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «За счет этих средств ремонтируем дворы, устанавливаем детское игровое и спортивное оборудование. В новом бюджете будем планировать порядка ста миллионов ежегодно на благоустройство придомовых территорий».
Депутат Александр Колчанов отметил, что работа проделана большая, и есть некая очередность из дворов, которая формировалась в рамках выборной кампании, исходя из обещаний избирателям и их наказов: «Например, ко мне много раз обращались жители дома на ул. КИМ, 95, там во дворе стояла лужа, пройти было невозможно. В этом году по депутатской программе мы этот двор благоустроили. Конечно, жители дома были очень довольны. Будем и дальше двигаться в этом направлении на благо наших горожан».
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