Гордума поддержала расходные обязательства Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках октябрьской пленарки Пермской городской Думы утверждены расходные обязательства для стимулирования въездного туризма и в сфере обращения с бесхозными животными.По вопросу развития туризма уточнены направления расходования бюджетных средств. Проект решения предусматривает направление средств на аренду помещений для участия города в форумах различных уровней, подготовку информационных материалов. Мероприятия по организации обучающих семинаров заменены на презентационные мероприятия в соответствии с рекомендациями Ростуризма для продвижения туристического потенциала Перми.Депутат Алексей Овчинников отметил, что для развития туризма важно также совершенствовать инфраструктуру – например, в городе не хватает организованных мест стоянки для туристических автобусов. Он попросил администрацию взять этот вопрос в работу.Председатель комитета гордумы по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе подчеркнул: «Мы приняли для себя решение и добровольно взяли на себя обязательства поддержать развитие туризма. Вплотную начали заниматься этим направлением с прошлого года. Город приближается к своему трехсотлетию, и у нас появляется много событий и мероприятий, которые могут быть интересны жителям всей страны». А значит, пояснил депутат, город должен представить себя на российских площадках и в интернете. Можно видеть, что администрация довольно успешно работает в этом направлении. С каждым годом в Пермь приезжает все больше туристов, у нас появляются интересные туристические маршруты. Следовательно, надо создавать места для размещения туристов, для общепита, считает Арсен Болквадзе: «И это, опять же, средства, которые заработает наш малый бизнес, то есть, жители нашего города. Поэтому для депутатов это очень важное направление. Мы надеемся, что при подготовке к трехсотлетию мы выйдем на новый уровень внутреннего туризма, увеличим количество гостей, которые приезжают в Пермь. У нас есть что предложить гостям».