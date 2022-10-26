Депутаты обсудили вопросы экологии Перми и развития общественных пространств

11.12 Четверг, 27 октября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
В рамках Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы оценили реализацию полномочий города Перми в сфере экологии, а также работу по содержанию и развитию общественных пространств.

Заместитель главы городской администрации Виктор Агеев напомнил, что Пермь на сегодня занимает лидирующие позиции среди крупных городов страны по доле городских лесов в общей площади: она составляет 47,5 %. Регулярный мониторинг состояния воздуха и воды говорит об их улучшении, территорию наблюдений планируется расширить. В этом году был принят новый лесотехнический регламент на 10 лет, воссоздано МКУ «Горзеленстрой». Ключевой задачей является грамотное сочетание заботы об окружающей среде с обеспечением интересов граждан по использованию природных территорий. Для этого проводится мониторинг зеленых насаждений, внедряется мобильное озеленение. Сейчас в Перми действуют 23 экотропы и 26 комплексных мест отдыха, реализуется первый этап проекта «Зеленое кольцо», который предполагает приведение в порядок долин малых рек Егошихи и Данилихи, а также Черняевского леса. Формируется геоинформационная база по малым рекам, выявляются бесхозные сети. Идет системная работа по ликвидации свалок. В 2023 году город будет претендовать на выделение средств в рамках проекта «Чистая страна» для рекультивации свалок.

Депутат Сергей Медведев спросил, готовы ли снежные полигоны к зиме. Заместитель главы администрации Дмитрий Галиханов сообщил, что на четырех официальных полигонах проведена обваловка, устроено твердое покрытие.

Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, страдают ли пермские леса от жука полиграфа. Виктор Агеев отметил, что такая проблема есть, но она более свойственна территориям Прикамья с преимущественно пихтовым лесом. Эффективных химических средств борьбы с этим вредителем нет, кардинально помочь может холодная зима. В лесах Перми пораженные деревья убирают в целях безопасности.

Депутат Екатерина Лялина уточнила, есть ли концепция озеленения к 300-летию города. По словам Виктора Агеева, планы по озеленению будут реализовываться и после юбилея Перми. Открыт новый питомник, породный состав деревьев обновляется, формируется стратегия озеленения города.

Депутат Даниил Морозов поднял вопрос о перспективах перехода на экологически чистый общественный транспорт. Виктор Агеев рассказал, что эта задача решается, в 2022 году будет приобретено 34 автобуса на газовом топливе. В результате доля общественного транспорта с таким оборудованием увеличится до 57,4%. Работа в этом направлении продолжится.

Депутат Арсен Болквадзе отметил низкое качество воды в Каме. Виктор Агеев пояснил, что вода в Каме и ее притоках на территории города для купания не пригодна по причине загрязнения притоков и неорганизованного выпуска ливневых стоков. Для устранения этой проблемы проводятся мероприятия по очистке береговых полос и русел малых рек. Также стоит задача по инвентаризации и обустройству очистных сооружений на ливневых стоках. В этом году в Перми впервые построен дождевой сад – специальное устройство для очистки ливневого стока через корневую систему влаголюбивых растений. Как показала практика, это относительно недорогой и эффективный способ очистки.

Заместитель главы администрации города Алексей Грибанов выступил с информацией о создании и развитии в Перми инфраструктуры для досуга и отдыха на территории общественных пространств. Это зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, сады и бульвары), улицы и площади с преимущественно пешеходным движением, набережные, пляжи и дворы. Всего в сферу ответственности муниципалитета входит 114 объектов озеленения. В 2021-22 годах в краевой столице капитально ремонтировались 66 и 68 кварталы эспланады, сквер на нижней части набережной Камы, бульвар Советской армии, сквер у гостиницы «Урал» и еще ряд объектов в разных районах. Ведутся работы на набережной Камы в Кировском районе, на газонной части ул. Петропавловской. Докладчик подчеркнул: чем больше будет приведенных в порядок общественных пространств, тем больше средств потребуется на их содержание.

Депутаты поинтересовались, когда откроется панорамное кафе и спорт-кафе на набережной. Алексей Грибанов сообщил, что первичная отделка выполнена, велся поиск инвесторов для дальнейшего развития объектов. Есть потенциальный инвестор для панорамного кафе, поступили предложения и по спорт-кафе. К марту-апрелю вопрос должен решиться.

Депутат Алексей Овчинников отметил, что нужны меры по снижению бюджетной нагрузки на содержание общественных пространств. Алексей Грибанов обратился к примеру парка Горького: он полностью содержится за счет коммерческой деятельности. Изучается и опыт Ижевска – там все парки объединены в АО. В то же время требуется соблюсти баланс интересов бизнеса, власти и общества. Алексей Овчинников спросил, что планируется на месте снесенного авторынка по ул. Островского. Дмитрий Галиханов пояснил, что сейчас ведется разработка концепции всей улицы Островского, в рамках этой концепции и будет определяться назначение этого участка. Предварительно планируется разбить там небольшой сквер.

Депутат Екатерина Лялина попросила уточнить вопрос о приведении в порядок парка им. Чехова: цена вопроса около 10 млн рублей, но в бюджете этих средств не планируется. Алексей Грибанов сообщил, что работа над бюджетом продолжается и возможность финансирования этого объекта будет дополнительно проработана.

Депутат Илья Власов отметил, что у жителей микрорайонов Висим и Запруд есть потребность в создании небольших доступных общественных пространств. Он готов помочь с поиском земельных участков. Схожую задачу для микрорайона Липовая гора обозначил депутат Алексей Оборин. Дмитрий Галиханов рекомендовал обратиться к районным властям и затем вместе с департаментом дорог и благоустройства принять решение.

Депутаты Арсен Болквадзе и Алексей Оборин акцентировали необходимость комплексного подхода к реконструкции парков и скверов, чтобы, например, работы по освещению сразу закладывались в проект, а не проводились отдельно другой организацией. Кроме того, в скверах нужно обеспечить безопасность.

Председатель гордумы Дмитрий Малютин напомнил – изначально планировалось, что набережная Камы будет готова принимать пермяков и гостей города как летом, так и зимой, но сейчас она активна только летом. Дмитрий Малютин также отметил проблемы с облицовочной плиткой на набережной: много сколов, некоторые плитки не закреплены. Глава Перми Алексей Демкин пояснил, что причиной плохого состояния плитки стали ошибки в проектировании, а также доступ большегрузов, которые подвозят на набережную оборудование для мероприятий. По плитке уже проведены профилактические работы, въезд на набережную большегрузов запрещен. По поводу круглогодичного режима работы – возможные форматы сейчас изучаются.

Депутат Олег Бурдин поинтересовался, будут ли готовы к 300-летию города скверы по улицам Корсуньской, Калгановской и Генерала Черняховского. Дмитрий Галиханов сказал, что все эти объекты введут в строй в 2023 году.

Дмитрий Малютин резюмировал, что в целом в сфере благоустройства результаты неплохие – в городе появилась достойная набережная, в каждом районе приведены в порядок любимые пермяками места отдыха, и работа продолжается: «Но есть и вопросы. Прежде всего, нужна ясность с привлечением малого и среднего бизнеса в эту сферу - и с точки зрения развития предпринимательства, и роста качества услуг, которые получают горожане. Также нам нужно более предметно понимать, какие перспективы развития досуговой инфраструктуры на сегодня просматриваются и как их планируется реализовывать».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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