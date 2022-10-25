В Перми скорректированы Правила благоустройства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На заседании Пермской городской Думы депутаты утвердили проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства на территории города. Документ предлагает установить требования к навигационным элементам, к внешнему виду некапитальных гаражей и стоянок для средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, а также к панно с тематическими изображениями, размещаемыми на фасадах на время ремонта, и к вывескам, их размещению и эксплуатации.«Что касается городской навигации, мы вводим само понятие системы городской навигации, определяем ее виды: это навигационные стелы, стенды и указатели, - пояснил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - Также будут требования к их внешнему виду, а именно: к шрифтам, цветовой гамме, чтобы они гармонировали с окружающей средой и интуитивно были понятны, как жителям города, так и туристам. Если говорить про фасады зданий, появляется возможность оформлять панно на ремонтируемых фасадах к праздничным датам, вывешивать поздравления и тематическую информацию, например, к 9 Мая или Дню города». Максим Спиридонов отметил, что еще на этапе рассмотрения проекта изменений на комитете у депутатов возник ряд замечаний и предложений к городской администрации, они учтены решением комитета и решением Думы: «Они касаются городской навигации в части уже установленных элементов и приведения их в соответствие с новыми требованиями. Решение Думы вступит в силу с 1 января будущего года, и до конца ноября администрация проработает переходный период для приведения в соответствие элементов навигации».Депутат Арсен Болквадзе высказался о требованиях к внешнему виду гаражей – для них предусматривается светлый цвет стен, при этом в Перми имеется проблема с граффити. Арсен Болквадзе предположил, что в дальнейшем, возможно, будет целесообразно вернуться к обсуждению требований в части цветового оформления.