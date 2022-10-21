Депутаты утвердили изменения в бюджет Перми на 2022 год

19.05 Среда, 26 октября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили изменения в бюджет столицы Прикамья на 2022 год и плановый период. Ранее этот проект поддержали члены профильного комитета.

Документ предлагает сократить расходы в сумме 17 млн рублей на обслуживание муниципального долга; эти средства планируется направить на устройство ледовых городков в районах Перми, увеличение финансирования спортшкол, содержание остановочных пунктов, покупку кормов для животных в муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными». Также предполагается перераспределение средств на ремонт по объектам департамента дорог и благоустройства и на расходы департамента образования.

«В конце года нужно максимально сделать все, что необходимо, если позволяет бюджет, поэтому мы добавляем средства на ремонт остановочных комплексов, на то, чтобы многодетным семьям взамен земельных участков предоставить деньги, на ремонт общественных центров, немного на ледовые городки в районах города, - отметила первый заместитель председателя гордумы, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник. - Также думаю, что наше решение о покупке корма для безнадзорных животных – правильное, хотя мы все-таки советуем администрации учитывать то, что это полномочия, переданные из края, мы хотим решать такие вопросы на паритетных началах».

Изменения были представлены в общем пакете, поэтому депутат Сергей Медведев поинтересовался, рассматривался ли каждый вопрос индивидуально на заседании профильного комитета. Наталья Мельник сообщила, что комитет рассмотрел абсолютно все изменения: «В этот раз у нас незначительные изменения – 17 млн рублей. Первоначально предлагалось 53 млн рублей, 37 млн рублей мы не взяли к рассмотрению».

Председатель гордумы Дмитрий Малютин обратил внимание коллег из администрации Перми на освобождение МУП «ГКТХ» от уплаты в бюджет части прибыли за прошлый год с учетом понесенных расходов, ведь срок оплаты истек еще 15 апреля. Он предложил городской администрации проанализировать ситуацию, сделать выводы и направить их депутатам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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