«Пермская синематека» покажет фильм «Ностальгия»
Пермский край: новости дня
С 3 ноября в прокат в пермском киноцентре «Премьер» выходит картина итальянского режиссера Марио Мартоне «Ностальгия», это фильм-номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля-2022.
Предпремьерный показ, где пермские зрители смогут увидеть фильм одни из первых, пройдет в субботу, 29 октября, в 16:30 (16+).
«Ностальгия» основана на одноименном романе неаполитанского писателя Эрманно Реа. Это история о Феличе, который возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет. Ему нужно позаботиться о постаревшей матери, но воспоминания не дают ему вернуться обратно после ее смерти и требуют раскрыть свою тайну, которая связана с лучшим другом детства, теперь одним из главных местных криминальных авторитетов.
Показ фильма проходит на итальянском языке с русскими субтитрами. Фильм снимали в реальном Неаполе, а режиссер картины Марио Мартоне также известен как постановщик опер и спектаклей во всей Италии.
Фильм представит руководитель туристической компании «Пермское бюро путешествий», активная путешественница, посетившая более 25 стран, — Виктория Романчикова.
Предпремьерный показ, где пермские зрители смогут увидеть фильм одни из первых, пройдет в субботу, 29 октября, в 16:30 (16+).
«Ностальгия» основана на одноименном романе неаполитанского писателя Эрманно Реа. Это история о Феличе, который возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет. Ему нужно позаботиться о постаревшей матери, но воспоминания не дают ему вернуться обратно после ее смерти и требуют раскрыть свою тайну, которая связана с лучшим другом детства, теперь одним из главных местных криминальных авторитетов.
Показ фильма проходит на итальянском языке с русскими субтитрами. Фильм снимали в реальном Неаполе, а режиссер картины Марио Мартоне также известен как постановщик опер и спектаклей во всей Италии.
Фильм представит руководитель туристической компании «Пермское бюро путешествий», активная путешественница, посетившая более 25 стран, — Виктория Романчикова.
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