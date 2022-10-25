«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
Пермский край: новости дня
В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на конференцию родоведов, встречу со скульптором Р. Исмагиловым и концерт Бардымской ДШИ.
29 октября с 10:00 до 17:00 пройдет Вторая научно-практическая родоведческая конференция (16+). Посвящена истории родоведения, проблемам изучения родословия, истории прикамских родов и фамилий. Свои работы представят историки, генеалоги, генетики и краеведы, а также родоведы-практики. Организаторы - библиотека им. А. М. Горького и Уральское историческое родословное общество (Пермский филиал).
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-17-78.
29 октября в 15:00 состоится встреча клуба «Пермский интеллигент» (12+). Приглашенный гость - пермский скульптор и художник Рустам Исмагилов. Он автор известных работ «Пермяк - соленые уши», «Памятник водопроводчику», «Часы обратного отсчета». Рустам Исмагилов работает с металлом, со льдом и снегом, создает витражи и монументальные скульптуры. Работы художника есть в Пермской государственной художественной галерее, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), Екатеринбургской галерее современного искусства.
Малый зал (3 этаж, правое крыло), для справок: 238-35-29.
30 октября в 14:00 начнется концерт учащихся и преподавателей Бардымской детской школы искусств (6+). Приурочен к 55-летию Бардымской ДШИ. «В учебную программу нашей музыкальной школы, помимо академической программы, включена музыкальная литература на национальном языке и произведения татарских и башкирских композиторов. Наш концерт для пермских слушателей выстроен с учетом этой особенности», - рассказала организатор внеурочной работы Бардымской ДШИ Лилия Газизова.
В программе произведения Р. Яхина, А. Ключарева, Р. Бажилина, Ю. Гаврилова, А. Зацепина, татарские народные песни. Участники образцового хореографического коллектива «Нурлы» исполнят танцы башкирских и татарских народов. В читальном зале музыкального отдела будет работать выставка нотных изданий и аудиозаписей татарских композиторов и исполнителей.
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.
29 октября с 10:00 до 17:00 пройдет Вторая научно-практическая родоведческая конференция (16+). Посвящена истории родоведения, проблемам изучения родословия, истории прикамских родов и фамилий. Свои работы представят историки, генеалоги, генетики и краеведы, а также родоведы-практики. Организаторы - библиотека им. А. М. Горького и Уральское историческое родословное общество (Пермский филиал).
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-17-78.
29 октября в 15:00 состоится встреча клуба «Пермский интеллигент» (12+). Приглашенный гость - пермский скульптор и художник Рустам Исмагилов. Он автор известных работ «Пермяк - соленые уши», «Памятник водопроводчику», «Часы обратного отсчета». Рустам Исмагилов работает с металлом, со льдом и снегом, создает витражи и монументальные скульптуры. Работы художника есть в Пермской государственной художественной галерее, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), Екатеринбургской галерее современного искусства.
Малый зал (3 этаж, правое крыло), для справок: 238-35-29.
30 октября в 14:00 начнется концерт учащихся и преподавателей Бардымской детской школы искусств (6+). Приурочен к 55-летию Бардымской ДШИ. «В учебную программу нашей музыкальной школы, помимо академической программы, включена музыкальная литература на национальном языке и произведения татарских и башкирских композиторов. Наш концерт для пермских слушателей выстроен с учетом этой особенности», - рассказала организатор внеурочной работы Бардымской ДШИ Лилия Газизова.
В программе произведения Р. Яхина, А. Ключарева, Р. Бажилина, Ю. Гаврилова, А. Зацепина, татарские народные песни. Участники образцового хореографического коллектива «Нурлы» исполнят танцы башкирских и татарских народов. В читальном зале музыкального отдела будет работать выставка нотных изданий и аудиозаписей татарских композиторов и исполнителей.
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.
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