«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на конференцию родоведов, встречу со скульптором Р. Исмагиловым и концерт Бардымской ДШИ.29 октября с 10:00 до 17:00 пройдет Вторая научно-практическая родоведческая конференция (16+). Посвящена истории родоведения, проблемам изучения родословия, истории прикамских родов и фамилий. Свои работы представят историки, генеалоги, генетики и краеведы, а также родоведы-практики. Организаторы - библиотека им. А. М. Горького и Уральское историческое родословное общество (Пермский филиал).Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-17-78.29 октября в 15:00 состоится встреча клуба «Пермский интеллигент» (12+). Приглашенный гость - пермский скульптор и художник Рустам Исмагилов. Он автор известных работ «Пермяк - соленые уши», «Памятник водопроводчику», «Часы обратного отсчета». Рустам Исмагилов работает с металлом, со льдом и снегом, создает витражи и монументальные скульптуры. Работы художника есть в Пермской государственной художественной галерее, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), Екатеринбургской галерее современного искусства.Малый зал (3 этаж, правое крыло), для справок: 238-35-29.30 октября в 14:00 начнется концерт учащихся и преподавателей Бардымской детской школы искусств (6+). Приурочен к 55-летию Бардымской ДШИ. «В учебную программу нашей музыкальной школы, помимо академической программы, включена музыкальная литература на национальном языке и произведения татарских и башкирских композиторов. Наш концерт для пермских слушателей выстроен с учетом этой особенности», - рассказала организатор внеурочной работы Бардымской ДШИ Лилия Газизова.В программе произведения Р. Яхина, А. Ключарева, Р. Бажилина, Ю. Гаврилова, А. Зацепина, татарские народные песни. Участники образцового хореографического коллектива «Нурлы» исполнят танцы башкирских и татарских народов. В читальном зале музыкального отдела будет работать выставка нотных изданий и аудиозаписей татарских композиторов и исполнителей.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.