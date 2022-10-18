Человекоподобный робот, 3D-принтер и VR-очки: Пермский Политех приготовил для школьников увлекательную интерактивную программу

13.03 Вторник, 25 октября 2022
Пермский край: новости дня
С 27 по 30 октября Пермский Политех станет участником 24-й межрегиональной выставки-форума учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Впервые после пандемии она пройдет в очном формате. Университет будет ждать абитуриентов и их родителей на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» по адресу: шоссе Космонавтов, 59.

На стенде Пермского Политеха школьники и их родители смогут пообщаться с деканами и преподавателями факультетов, получить подробную информацию об условиях поступления в университет, направлениях подготовки, бюджетных местах, проходных баллах и возможностях дальнейшего трудоустройства.

Для тех, кому еще рано поступать в университет, на стенде ПНИПУ расскажут о том, как поступить в Политехническую школу, которая открылась в сентябре этого года при вузе. Помогать консультировать гостей будет человекоподобный робот Robo-C2 от выпускников ПНИПУ - компании «Promobot», крупнейшего производителя автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европы.

Также на стенде Пермского Политеха школьники вместе с родителями смогут погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, научиться печатать на 3D-принтере и увидеть (и даже протестировать) необычные экспонаты, выполненные по этой технологии.

Кроме того, Пермский Политех приготовил для своих гостей обширную программу мастер-классов, семинаров и деловых игр.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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