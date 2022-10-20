В Прикамье выявлено более 3000 нарушений земельного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За 9 месяцев текущего года инспекторы Управления Росреестра по Пермскому краю провели более 1600 контрольных (надзорных) мероприятий в части соблюдения норм земельного законодательства при использовании жителями края своих земельных участков. Из них с участием владельцев земельных участков проведено 243 мероприятия, а также 1390 выездных обследований и наблюдений без участия собственников. Кроме того, проведено 919 профилактических визитов.В результате контрольных мероприятий землепользователям выдано 3077 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.Предостережение содержит разъяснение, в чем именно заключается нарушение. Например, при выявлении признака самовольного занятия земельного участка, т.е. при использовании участка за пределами установленных границ, инспектор указывает, с какой стороны участка наблюдается самовольный захват, прикладывает схему, разъясняет порядок действия для устранения нарушения. Таким образом, у землепользователя появляется возможность самостоятельно и своевременно устранить нарушения и исключить возможное привлечение к административной ответственности, наложение административного штрафа.Именно так поступили жители Губахи и Александровска, получив предостережения от Росреестра - перенесли ограждение в границы участка; обратились к кадастровым инженерам для проведения кадастровых работ по уточнению (увеличению) границ используемого участка.Вынесение предостережения - профилактическое мероприятие, за его неисполнение не предусмотрены карательные меры, его исполнение добровольно. Однако, если в дальнейшем будет проведено контрольное (надзорное) мероприятие и выявлено нарушение, то землепользователь будет привлечен к административной ответственности.Также в течение года сотрудники Управления Росреестра по Пермскому краю дистанционно проанализировали более 900 тысяч гектаров земли с помощью пространственного метода, используя Единую электронную картографическую основу. В результате выявлено более 3600 признаков нарушений земельного законодательства на площади 132 гектара. В дальнейшем с собственниками и арендаторами данных участков будет проведена профилактическая работа по устранению нарушений.Несмотря на мораторий на проведение проверок соблюдения земельного законодательства до конца 2022 года, Управление Росреестра рекомендует владельцам земельных участков проверить документы на землю, на объекты, построенные на участке. Убедиться, что забор установлен в официальных границах участка. Если границы участка не определены, пригласить кадастрового инженера для проведения межевания. Обратить внимание на категорию и вид разрешенного использования земельного участка. Обладателям заброшенных земельных участков, предназначенных для строительства, садоводства, огородничества, не следует затягивать с их освоением, использовать земельные участки по целевому назначению.