Судебные приставы из г. Кизела Пермского края приняли участие в акции по добровольной сдаче крови

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Сотрудники Пермской краевой станции переливания крови регулярно выезжают в разные города края, чтобы восполнить банк крови и повысить уровень информированности населения о благотворительном донорстве. Особенно они рады приезжать в те населенные пункты, где уже сформировалось волонтерское сообщество, готовое не только откликнуться на просьбу о помощи, но и привести с собой друзей и коллег.Всего 450 миллилитров крови забирают медицинские работники у донора во время донации. Этот объем здоровый человек может безболезненно восстановить менее чем за месяц, а вот нуждающемуся пациенту это может спасти жизнь. Именно поэтому сотрудники органа принудительного исполнения регулярно принимают участие в акциях донорской службы.В этот раз на передвижной пункт прибыли как доноры-новички, так и те судебные приставы, за чьими плечами уже не одна безвозмездная донация. Два часа в медицинском кресле сполна окупаются мыслью о том, что ты помог кому-то справиться с тяжелой болезнью, появиться здоровым на свет или пережить жизненно важную операцию.