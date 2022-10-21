Пермский дом народного творчества «Губерния» вышел в финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022
Пермский край: новости дня
ПДНТ «Губерния» прошел в финал в номинации «Лучший календарь туристических событий» с проектом «59 фестивалей 59 региона».
«59 фестивалей» - это уникальный проект для России в целом. Он реализуется в Прикамье с 2008 года и представляет собой календарь событийного туризма, рассчитанный на год.
Проект позволяет решать следующие задачи:
- составлять ежегодный календарь событий Пермского края, интересных для разных слоёв населения;
- прокладывать новые туристические маршруты;
- зажигать и поддерживать интерес к малой родине;
- демонстрировать, насколько интересным и необычным может быть родной край, сколько увлечённых людей в нём живёт, насколько удивительны бывают традиции и частные истории разных территорий и людей;
- давать организаторам на местах корректную и актуальную информацию о тенденциях отрасли событийного туризма и особенностях организации / восприятия событий - повышать качество мероприятий;
- работать инкубатором для стартапов в сфере событийного туризма;
- давать возможность жителям разных мест найти, в чём «изюминка» территории, увидеть свою уникальность, посмотреть на себя глазами гостей;
- давать возможность территориям привлечения новых туристических потоков, а значит, новых финансовых поступлений и инвестиций.
Напомним, национальная премия Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
Прием заявок на участие в конкурсе проекта «59 фестивалей 59 региона» продолжается до 31 октября.
«59 фестивалей» - это уникальный проект для России в целом. Он реализуется в Прикамье с 2008 года и представляет собой календарь событийного туризма, рассчитанный на год.
Проект позволяет решать следующие задачи:
- составлять ежегодный календарь событий Пермского края, интересных для разных слоёв населения;
- прокладывать новые туристические маршруты;
- зажигать и поддерживать интерес к малой родине;
- демонстрировать, насколько интересным и необычным может быть родной край, сколько увлечённых людей в нём живёт, насколько удивительны бывают традиции и частные истории разных территорий и людей;
- давать организаторам на местах корректную и актуальную информацию о тенденциях отрасли событийного туризма и особенностях организации / восприятия событий - повышать качество мероприятий;
- работать инкубатором для стартапов в сфере событийного туризма;
- давать возможность жителям разных мест найти, в чём «изюминка» территории, увидеть свою уникальность, посмотреть на себя глазами гостей;
- давать возможность территориям привлечения новых туристических потоков, а значит, новых финансовых поступлений и инвестиций.
Напомним, национальная премия Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
Прием заявок на участие в конкурсе проекта «59 фестивалей 59 региона» продолжается до 31 октября.
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