По итогам третьего квартала в Прикамье оживился ипотечный рынок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги по регистрации прав на объекты недвижимости за 9 месяцев текущего года. По сравнению со вторым кварталом в третьем квартале наблюдается рост показателей по ипотеке и договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). Так, количество зарегистрированных договоров ипотеки в 3 квартале 2022 года выросло в 1,6 раза и составило 15 991.Более чем в 2 раза увеличилось общее количество зарегистрированных ДДУ (3 квартал - 2 367, 2 квартал – 1 067 договоров).Однако указанные показатели остаются ниже в сравнении с показателями прошлого года. Общее количество зарегистрированных ипотек за 9 месяцев 2022 уменьшилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41 602 ипотеки.Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве также уменьшилось в 1,3 раза и составило 6 704 договоров. С использованием счетов эскроу оформлено 98% договоров долевого участия в строительстве.Недавно по поручению президента Российской Федерации Правительство продлило действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. В 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тыс. семей, а общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей.«Решение федеральных властей о продлении действующих ипотечных госпрограмм, а именно «семейной ипотеки», позволит поддержать и стабилизировать ипотечный рынок и сферу жилищного строительства в целом», - считает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.Условия программы «Семейная ипотека»:- распространяется на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года;- срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года;- льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка;- льготная ставка по программе – до 6%.Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.