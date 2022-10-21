Студент Пермского Политеха смоделировал автономный источник электроснабжения на солнечной энергии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, за последние десять лет нефтяные запасы России сократились на треть, газовые — почти на тридцать процентов. При таком интенсивном потреблении топливных ресурсов разведанных запасов нефти в России хватит не более, чем на 30 лет, а газа — на 70. Решение проблемы энергетического кризиса экологи видят в альтернативной энергетике. О том, как создать автономную энергосистему, работающую на энергии солнца, рассказали ученые Пермского Политеха.Исследование опубликовано в журнале «Вестник Академии управления и производства» (№1, 2022 г).В отличие от традиционной, альтернативная, или «зеленая», энергетика работает за счет возобновляемых ресурсов и безвредна для окружающей среды. Наиболее перспективным и экологически чистым видом производства электроэнергии считается энергия солнца. Она неистощима и дает больше энергии, чем другие альтернативные источники, такие, как ветер. Для эффективной работы системы энергоснабжения на солнечных батареях необходимо грамотно выстроить электрическую цепь с учетом количества и мощности потенциально питаемых ею электроприборов.- Ключевым моментом для бесперебойной работы автономной системы электроснабжения является выбор контроллера заряда, - рассказывает автор разработки, студент 3 курса кафедры электротехники и электромеханики электротехнического факультета ПНИПУ Кирилл Иванов. – Контроллер заряда солнечной батареи нужен для того, чтобы преобразовать энергию, которую отдают солнечные панели в правильный для аккумулятора «вид», так как солнечный свет в течение светлого времени суток имеет разную интенсивность и величина напряжений на выходных клеммах панелей может быть разная. С помощью контроллера заряда потоки энергии распределяются таким образом, чтобы обеспечить зарядку приборов в правильном режиме.Для бесперебойной работы автономной системы электроснабжения необходимо предусмотреть также резервный источник питания, например на дизельном топливе. Он прост в обращении и достаточно мощен, чтобы сохранить необходимый запас электроэнергии, хоть и не обладает всеми достоинствами солнечного аккумулятора.