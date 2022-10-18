«Горьковка» приглашает любителей музыки, краеведения и английского языка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 октября, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка к 140-летию И. Кальмана, завтра и послезавтра пройдут встречи тематических клубов.24 октября открылась выставка к 140-летию Имре Кальмана (16+). Представлены книги о венгерском композиторе, ноты и грамзаписи его произведений.Библиотекари рассказали, что Кальман остро чувствовал веяния своего времени, его оперетты стали новым словом в музыке. Кальмана называли «типично венгерским композитором», потому что в его музыке слышатся отзвуки венгерских народных песен с их острыми ритмами и задушевностью. Особенно интересной организаторы считают книгу «Помнишь ли ты?..», написанную женой композитора Верой. Благодаря Кальману она стала Золушкой своего времени, ей он посвятил свою «Фиалку Монмартра».Выставка работает по 27 октября. Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (левое крыло, 3 этаж), 236-01-89.25 октября в 19:00 соберется клуб на английском языке (12+). Тема встречи «Москва против Санкт-Петербурга» (Moscow vs St.Petersburg).На заседании будут обсуждать интересные достопримечательности обоих городов, смотреть презентации, которые подготовили iкольники лицея № 8 г. Перми, просто общаться. Приглашаются школьники и все желающие поговорить на английском.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), 238-35-37.26 октября в 18:00 начнется заседание клуба «Пермский краевед» (16+).Председатель клуба В. Гладышев подведет итоги седьмых Тороповских чтений, расскажет о возвращении герба и имени Перми. Прозвучит доклад А. Маткина об экспонатах и новых изданиях музея ПГПУ, состоится презентация книги Н. Парфенова «Быль лысьвенских лесов». Сотрудники отдела краеведения презентуют выставки к 120-летию писателя Евгения Пермяка, 165-летию дирижера и педагога А. Городцова, 165-летию краеведа и географа П. В. Сюзева.Вход свободный. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 236-17-78