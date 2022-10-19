Безразличие к ребенку и патологическая лень обернулись для жительницы Чердыни арестом

11.27 Понедельник, 24 октября 2022
Пермский край: новости дня
Должнице из г. Чердыни недолго удавалось избегать встреч с судебными приставами. Не помогла даже ложь сожителя нарушительницы. Мужчина исправно сообщал сотрудникам органа принудительного исполнения о том, что гражданки нет дома, так как с раннего утра она уходит на поиски работы. Но с трудоустройством не задалось, алиментный долг в размере порядка 300 тыс. рублей не уменьшался.

В связи с этим сотрудники отделения судебных приставов по Чердынскому району ГУФССП России по Пермскому краю решили пристальнее приглядеться к месту проживания должницы. Опрос соседей показал, что неплательщица часто появляется во дворе дома и на работу не ходит. Так что судебным приставам оставалось лишь дождаться, когда должница выйдет из жилища. Женщину доставили в подразделение ведомства, где на нее был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Рассмотрев его, суд назначил ей 40 часов обязательных работ.

Несмотря на возбужденное исполнительное производство и перспективу ухудшения правового положения, нарушительница проигнорировала решение мирового суда, что вновь привело к ее порогу судебных приставов. Зная привычку хозяина дома скрывать свою женщину от правосудия, правоохранители попросили пропустить их в дом. Неплательщицу обнаружили за печкой, где она намеревалась переждать визит непрошеных гостей.

В очередной раз должница предстала перед судом. В результате рассмотрения административного протокола за уклонение от отбывания обязательных работ суд назначил ей 3 суток ареста.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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