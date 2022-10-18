В Перми открылась выставка «Культурный слой»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Центральный выставочный зал в арт-пространстве «Другие круги» представляет выставку «Культурный слой» (0+). Она продлится до 5 ноября.Явление граффити плотно вошло в нашу жизнь и уже давно является атрибутом современного мегаполиса. Существование городского пространства в настоящее время нельзя представить без граффити, являющегося видом уличного искусства и одной из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. Стрит-арт вышел за рамки куска стен, благополучно освоился на вагонах метро, поездах, фасадах целых зданий - что стало отдельными направлением в уличном искусстве и тем самым повлияло на многослойность данного направления в искусстве. Сейчас уличные художники являются частыми участниками галерейных выставок и крупных мероприятий.Современное граффити – это уже не просто рисунки и надписи, каким-либо образом нанесённые на различные поверхности. Это отдельный самостоятельный вид искусства, который изучают, пишут исследовательские работы, проводят фестивали.Итоговая выставка фестиваля «Граффити-Пермь.2022» в арт-пространстве ЦВЗ «Другие круги» логически завершает общегородское мероприятие и представляет широкой аудитории и объединяет в себе работы как победителей фестиваля, так и представителей граффити комьюнити Пермского края.Концепция выставки напрямую связана со спецификой уличного искусства и его сложности в восприятии и самопрезентации. Ведь и сегодня граффити или тэг в общественном месте остается актом вандализма, а не произведением искусства, вынесенным на городской холст, вместо стен музея.Выставка «Культурный слой» — это призыв взглянуть на стрит-арт с другой стороны, как на сложный художественный организм со своими целями, направлениями, стилями и научиться даже в маленьком теге видеть прекрасное.На несколько недель арт-пространство станет не только выставочной площадкой, но и местом, в котором можно будет познакомиться с самим направлением граффити и самостоятельно попробовать этот вид искусства: организаторами запланирован ряд мастер-классов с опытными авторами.Окунуться в атмосферу стрит-арта можно по Пушкинской карте.Проект реализован при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.