Ученые Пермского Политеха создали новый метод получения сверхлегкого материала для самолетов и машин

12.52 Пятница, 21 октября 2022
Пермский край: новости дня
Графен обладает уникальными свойствами и используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности и в гибкой электронике. В частности, его можно будет использовать в фюзеляжах и крыльях самолетов для борьбы с обледенением, а также в изготовлении легких кузовов автомобилей. Он отличается высокой прочностью, гибкостью и легкостью, проводит тепло и электричество, а также может работать при высоком напряжении. Но сейчас нет устоявшейся технологии печати из этого материала. Исследователи из Пермского Политеха разработали технологию 3D-печати изделий из графена. Она позволит повысить качество готового продукта и сократить расходы предприятий. Отечественная разработка поможет обеспечить технологический суверенитет России. Исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Результаты работы ученые опубликовали в журнале Materials Science Forum (в печати). Партнерами исследователей выступило ООО «Силур» (Пермь).

По словам разработчиков, к 2020 году объем мирового рынка 3D-печати достиг почти $12 млрд. По прогнозам GlobalData, к 2025 году он составит $32 млрд, а к 2030 году — $60 млрд. Россия находится на 11-м месте в мире по производству и внедрению технологий 3D-печати. Доля отечественного рынка в этой сфере составляет 2 %, при этом за последние восемь лет он вырос в 10 раз.

— Графен — самый тонкий из известных материалов и лучший проводник тепла и электричества. Это прозрачный, гибкий и биосовместимый материал с высоким растяжением, который не пропускает жидкости и газы. Мы разработали технологию 3D-печати изделий из графена в жидких углеводородах. В отличие от аналогов, при изготовлении материала не используется связующее, что позволяет повысить физико-механические свойства изделий. Кроме того, технология не требует энергоемкой и дорогостоящей термической обработки, — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха, заведующий учебной лабораторией, кандидат технических наук Дмитрий Караваев.

Традиционные способы получения графена из графита, в частности, формование порошков в пористые заготовки с тепловой обработкой при высоких температурах, позволяют получить небольшие по размерам и простые по форме изделия. Но для создания ответственных элементов конструкций с высокими эксплуатационными свойствами они не подходят. Поэтому для их изготовления чаще используют 3D-печать.

Разработчики сконструировали экспериментальную установку для 3D-печати графеном в жидких углеводородах. Они определили наиболее оптимальные режимы для выращивания изделий.

— В процессе получения изделия мы разместили детали из графита в жидком углеводороде. После этого одну из деталей, в форме стержня, подключили к плюсу источника тока, а другую, в форме пластины, — к минусу. В процессе нагревания деталей до высокой температуры между ними образовалась электрическая дуга. Деталь-стержень можно перемещать горизонтально и вертикально. Жидкий углеводород испарился, и на поверхности деталей образовалось углеродное покрытие — графен. Его также можно получить и с применением медных и никелевых электродов, — сообщает исследователь.

В планах исследователей — создать 3D-принтер для печати графеном, а также оказывать услуги по изготовлению изделий для компаний.

Потребителями новой технологии могут стать производители электроники и медицинского оборудования и предприятия аэрокосмической, автомобильной, энергетической, нефтяной и химической промышленности, считают ученые.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловские колледжи и техникумы изменяют образовательные программы под запросы предприятий
12 октября 2022
На берегу сысертского пруда появится зимний аттракцион
20 октября 2022
В Екатеринбурге коммунальщикам пообещали бронь от частичной мобилизации
14 октября 2022
Сократилась средняя зарплата жителей Свердловской области
21 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:59 В Перми открылась выставка «Культурный слой»
12:52 Ученые Пермского Политеха создали новый метод получения сверхлегкого материала для самолетов и машин
12:29 В Пермскую гордуму поступил проект бюджета на следующие три года
10:47 В Пермском крае вновь орудуют мошенники
15:23 «Губерния» получила статус инклюзивной творческой лаборатории
14:17 Исследование ученых Пермского Политеха поможет предотвратить поломки оборудования для нефтедобычи
14:13 Народное творчество и мир сцены: «Горьковка» приглашает в клубы
11:57 Житель Перми выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться квартиры
17:34 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с МСХА им. Тимирязева
13:26 «Губерния» приглашает пермяков в Комнату сказок
12:41 Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты знакомой
12:06 Разработчики из Пермского Политеха предложили способ повысить безопасность движения автомобилей
10:16 Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи
13:19 В Пермском крае осуждены пытавшиеся похитить металлические ограждения моста
12:40 Математическая модель ученых Пермского Политеха позволит избежать проседаний насыпи перед железнодорожными мостами
12:36 Сотрудники Прикамского Росреестра приняли участие в акции «Зеленая Россия»
10:49 Алиментщик из Перми скрыл свое трудоустройство в иностранной компании, чтобы сэкономить на детях
12:56 Повторные показы «Флаэртианы» в Перми можно увидеть в кафе, музыкальной студии и поезде «Ласточка»
12:51 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
12:28 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку, мастер-класс и презентацию альманаха
10:20 Мораторий на банкротства и взыскания прекратил свое действие
Все новости
17:47 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку спустя всего 45 дней со дня назначения
16:59 Триллион рублей из Фонда национального благосостояния направлен на покрытие дефицита бюджета
16:09 В Минсельхозе заявили об отсутствии потребности в параллельном импорте продуктов
15:10 Пятый банк Кыргызстана перестал принимать карты МИР
13:41 Владимир Путин упразднил Ростуризм
21:30 Сергей Собянин заявил об отсутствии дополнительных мер, ограничивающих обычный ритм жизни москвичей
21:11 В России запустили маркетплейс отечественного программного обеспечения
19:29 Совфед единогласно утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на ряде территорий
17:24 В восьми российских регионах могут ограничить свободу перемещения в рамках режима «среднего уровня реагирования»
17:11 Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
17:27 Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения волгоградцев о разрушении троллейбусной сети
17:04 Два банка в Кыргызстане прекратили обслуживать карты МИР
12:46 Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта
23:00 Количество жертв после падения военного самолета в Ейске увеличилось до трех
21:14 Минобороны: в Ейске упал военный самолет Су-24
20:52 В краснодарском Ейске из-за падения самолета начался крупный пожар в жилых многоэтажках
19:21 Сенатор Клишас назвал законопроект о военных омбудсменах информационным шумом
19:03 Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения
16:20 Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе
15:49 Мэр Москвы заявил об окончании мобилизации в столице и о прекращении действия повесток
11:24 Для покупки нового автомобиля россиянам нужно копить от почти четырех до 11 лет
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK