В Пермскую гордуму поступил проект бюджета на следующие три года

12.29 Пятница, 21 октября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Глава Перми Алексей Дёмкин направил в Думу проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В главном финансовом документе Перми сохраняются базовые приоритеты бюджетной политики и ключевые направления – социальная направленность, участие города в реализации нацпроектов, расселение аварийного жилья, благоустройство столицы Прикамья к 300-летнему юбилею.

Как подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, проведена масштабная подготовительная работа: «Депутаты проработали вместе с администрацией все проекты муниципальных программ, на основе которых и формируется бюджет. Начинается второй большой этап – оценка проекта, публичные слушания и выход на первое чтение».

Бюджет на предстоящие три года должен обеспечить стабильную работу всех сфер жизни Перми, а также реализацию инвестиционных проектов, которые дадут импульс для дальнейшего развития города.

Алексей Дёмкин напомнил, что 2023 год пройдет для всего городского сообщества под знаком 300-летия Перми: «Задача городских властей – завершить все запланированные к этому времени объекты и провести юбилей достойно. Так, чтобы каждый пермяк почувствовал изменение качества своей жизни здесь и сейчас. Городские власти продолжат выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед жителями».

Доходы бюджета в 2023 году запланированы в объеме 47,7 млрд рублей, в 2024 году – более 44 млрд, в 2025 году – 44,8 млрд рублей. Расходы сформированы на основе 20 муниципальных программ и должны составить на 2023 год 50,2 млрд рублей, в 2024 году – 43,5 млрд рублей, в 2025 году – 44,2 млрд рублей.

Напомним, работа над главным финансовым документом начинается заблаговременно. В августе глава Перми Алексей Дёмкин и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подписали график мероприятий по рассмотрению проекта бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Процесс принятия документа включает 33 шага. В ноябре проект бюджета будет представлен пермской общественности на публичных слушаниях. В первом чтении гордума рассмотрит проект на ноябрьском пленарном заседании, а в декабре документ планируется утвердить окончательно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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