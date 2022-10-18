В Пермском крае вновь орудуют мошенники

10.47 Пятница, 21 октября 2022
Пермский край: новости дня
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю предупреждает жителей региона о возобновившихся случаях мошенничества.

Злоумышленники рассылают на электронные адреса граждан письма, в которых содержатся уведомления о инициализации принудительных мер в отношении имеющегося долга. Также они предлагают перейти по ссылке «Ознакомиться с выпиской», чтобы узнать подробности возникновения задолженности.

При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить файл, содержащий вирус, который может не блокироваться антивирусными средствами. Также аферисты могут использовать подобные программы для получения информации о персональных данных граждан и реквизитах их банковских карт.

Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма — ни в коем случае нельзя открывать ссылку!

ГУФССП России по Пермскому краю напоминает гражданам о правилах информационной безопасности: не передавайте персональную информацию о себе. Получайте достоверную информацию о наличии либо отсутствии задолженности только путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю, личного кабинета на Едином портале государственных услуг, мобильного приложения «ФССП России». Осуществляйте оплату задолженности только теми способами, которые указаны на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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