«Губерния» получила статус инклюзивной творческой лаборатории

15.23 Четверг, 20 октября 2022
Пермский край: новости дня
Пермский дом народного творчества «Губерния» получил статус инклюзивной творческой лаборатории.

Инклюзивная творческая лаборатория – это площадка, которая помогает находить, исследовать и проверять на практике новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяет раскрывать их творческий потенциал и способствует самореализации, становится важным элементом социализации. Концепция создания инклюзивных творческих лабораторий направлена на развитие сети подобных центров для раскрытия творческого потенциала людей с инвалидностью и их активное включение и участие в жизни общества.

Пермский дом народного творчества «Губерния» выбран как площадка для создания инклюзивной творческой лаборатории не случайно. Инклюзивная работа в учреждении понимается, прежде всего, как внимание к индивидуальным особенностям каждого гостя (не только человек с ОВЗ, но и мама с грудничком и т. д.).

На базе «Губернии»:

- работают коллективы: Народный ансамбль танца на колясках «Гротеск» и ансамбль жестовой песни «Поющие руки»;

- ежегодно проводится краевой фестиваль «Преодоление», посвящённый Международному дню инвалидов;

- реализуется проект «Искусство без преград!». Каждый год в рамках проекта происходят творческие синергии / коллаборации с отдельными авторами, коллективами и некоммерческими организациями. В 2020 году в рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в работе студии анимации. В 2021 году в рамках проекта проведён цикл мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и с их участием, арт-терапия творчеством (организатор мероприятий «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации для людей с инвалидностью». В текущем году в рамках проекта организован показ спектаклей инклюзивного театра «НЕТЕАТР», в труппе которого непрофессиональные актеры: люди с тяжёлыми диагнозами (в том числе с онкозаболеваниями), находящиеся в ремиссии и здоровые люди;

- проводятся мастер-классы и тренинги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по открытию и продвижению инклюзивных ремесленных проектов.

Также в 2022 году «Губерния» стала победителем конкурса творческих проектов «Арт-резиденция» (проводится Центром по реализации проектов) с проектом «Танцуют все! Интенсивная школа инклюзивной хореографии». Реализация проекта запланирована с 28 ноября по 2 декабря 2022 года в Пермском доме народного творчества. В рамках проекта пройдёт круглый стол по работе с инклюзией, мастер-классы для специалистов сферы культуры из территорий Прикамья, посвящённые особенностям работы с инклюзивными творческими коллективами, в которых занимаются слабослышащие люди, те, кто передвигается на колясках, люди с ментальными нарушениями. По окончании проекта всем обучающимся будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Инклюзивная творческая лаборатория на базе «Губернии» была бы невозможна без обустройства безбарьерной среды Пермского дома народного творчества. Пространство «Губернии» оборудовано таким образом, что люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут свободно перемещаться внутри помещений самостоятельно или с минимальной посторонней помощью. Здание Пермского дома народного творчества оборудовано пандусами, индукционными петлями, удобными дверными проёмами, специальным подъёмником на второй этаж.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в ближайшие три года федеральное Министерство культуры увеличит число инклюзивных проектов. Поможет этому межведомственный комплексный план мероприятий, рассчитанный до 2025 года. Его цель — обеспечить людям с инвалидностью возможность участвовать в культурной жизни.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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