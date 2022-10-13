Народное творчество и мир сцены: «Горьковка» приглашает в клубы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 октября, пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречи клубов «Человек и мир» и «Мир сцены и библиотека».В 18:00 соберется клуб творческого объединения «Человек и мир» (16+). На этих встречах собираются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Тема нынешнего заседания «Народное творчество». Организаторы приглашают поговорить о том, каким народное творчество было раньше и каким оно стало в современном мире, с помощью чего находит отклик в людях.Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), для справок 236-22-82.В 18:30 начнет работу новый клуб «Мир сцены и библиотека» (12+). Он предназначен для любителей театрального и музыкального искусства, для тех, кто хочет узнать о театре с помощью книг, заняться актерским мастерством, стать увереннее в себе. В рамках клуба планируются спектакли, мастер-классы и тренинги, игровые программы. На первой встрече пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от студентки факультета искусств ПГИК Анастасии Мельниковой.Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок 236-01-89.