Народное творчество и мир сцены: «Горьковка» приглашает в клубы
Пермский край: новости дня
Сегодня, 20 октября, пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречи клубов «Человек и мир» и «Мир сцены и библиотека».
В 18:00 соберется клуб творческого объединения «Человек и мир» (16+). На этих встречах собираются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Тема нынешнего заседания «Народное творчество». Организаторы приглашают поговорить о том, каким народное творчество было раньше и каким оно стало в современном мире, с помощью чего находит отклик в людях.
Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), для справок 236-22-82.
В 18:30 начнет работу новый клуб «Мир сцены и библиотека» (12+). Он предназначен для любителей театрального и музыкального искусства, для тех, кто хочет узнать о театре с помощью книг, заняться актерским мастерством, стать увереннее в себе. В рамках клуба планируются спектакли, мастер-классы и тренинги, игровые программы. На первой встрече пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от студентки факультета искусств ПГИК Анастасии Мельниковой.
Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок 236-01-89.
В 18:00 соберется клуб творческого объединения «Человек и мир» (16+). На этих встречах собираются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Тема нынешнего заседания «Народное творчество». Организаторы приглашают поговорить о том, каким народное творчество было раньше и каким оно стало в современном мире, с помощью чего находит отклик в людях.
Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), для справок 236-22-82.
В 18:30 начнет работу новый клуб «Мир сцены и библиотека» (12+). Он предназначен для любителей театрального и музыкального искусства, для тех, кто хочет узнать о театре с помощью книг, заняться актерским мастерством, стать увереннее в себе. В рамках клуба планируются спектакли, мастер-классы и тренинги, игровые программы. На первой встрече пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от студентки факультета искусств ПГИК Анастасии Мельниковой.
Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок 236-01-89.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский облсуд оставил в силе штраф лидеру группы «Курара» Ягодину по статье о дискредитации ВС РФ
12 октября 2022
12 октября 2022
Мрачные стихи в честь американского поэта и писателя прочтут в екатеринбургской кофейне
13 октября 2022
13 октября 2022