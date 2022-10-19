Житель Перми выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться квартиры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделении судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 42-летнего мужчины средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.Ранее алименты удерживались из заработка должника, но с наступлением пандемии выплаты прекратились. Больше года сын-подросток не получал содержания от отца. Мать ребенка обратилась к судебным приставам с заявлением о принудительном взыскании долга, который составил более 250 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства было установлено, что неплательщик является владельцем квартиры площадью 55 квадратных метров, расположенной в селе Фролы Пермского района. Так как она не является единственным жильем должника, судебным приставом был составлен акт описи и ареста недвижимости.Понимая, что следующим шагом принудительного взыскания будет реализация квартиры, мужчина изыскал необходимую сумму и полностью погасил долг по алиментам.