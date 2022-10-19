Житель Перми выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться квартиры

11.57 Четверг, 20 октября 2022
Пермский край: новости дня
В отделении судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 42-летнего мужчины средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Ранее алименты удерживались из заработка должника, но с наступлением пандемии выплаты прекратились. Больше года сын-подросток не получал содержания от отца. Мать ребенка обратилась к судебным приставам с заявлением о принудительном взыскании долга, который составил более 250 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства было установлено, что неплательщик является владельцем квартиры площадью 55 квадратных метров, расположенной в селе Фролы Пермского района. Так как она не является единственным жильем должника, судебным приставом был составлен акт описи и ареста недвижимости.

Понимая, что следующим шагом принудительного взыскания будет реализация квартиры, мужчина изыскал необходимую сумму и полностью погасил долг по алиментам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловчанина отправят на принудительное лечение за убийство двух человек
19 октября 2022
Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
14 октября 2022
Уголовное дело о телефонном мошенничестве направили в суд Нижнего Тагила
11 октября 2022
Екатеринбуржец лишился 40 тысяч рублей, приобретя билеты в театр для свидания с новой знакомой
15 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:17 Исследование ученых Пермского Политеха поможет предотвратить поломки оборудования для нефтедобычи
14:13 Народное творчество и мир сцены: «Горьковка» приглашает в клубы
11:57 Житель Перми выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться квартиры
17:34 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с МСХА им. Тимирязева
13:26 «Губерния» приглашает пермяков в Комнату сказок
12:41 Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты знакомой
12:06 Разработчики из Пермского Политеха предложили способ повысить безопасность движения автомобилей
10:16 Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи
13:19 В Пермском крае осуждены пытавшиеся похитить металлические ограждения моста
12:40 Математическая модель ученых Пермского Политеха позволит избежать проседаний насыпи перед железнодорожными мостами
12:36 Сотрудники Прикамского Росреестра приняли участие в акции «Зеленая Россия»
10:49 Алиментщик из Перми скрыл свое трудоустройство в иностранной компании, чтобы сэкономить на детях
12:56 Повторные показы «Флаэртианы» в Перми можно увидеть в кафе, музыкальной студии и поезде «Ласточка»
12:51 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
12:28 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку, мастер-класс и презентацию альманаха
10:20 Мораторий на банкротства и взыскания прекратил свое действие
17:11 Регион и муниципалитеты «сверили часы» на площадке парламента Прикамья
16:07 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить прибыль предприятий при подготовке нефти
15:51 Мобильное приложение «Госключ» упростит оформление недвижимости в электронном виде
13:56 В Перми состоялся городской общественный форум
10:17 Судебные приставы добиваются от пермяков погашения долгов по алиментам
Все новости
13:41 Владимир Путин упразднил Ростуризм
21:30 Сергей Собянин заявил об отсутствии дополнительных мер, ограничивающих обычный ритм жизни москвичей
21:11 В России запустили маркетплейс отечественного программного обеспечения
19:29 Совфед единогласно утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на ряде территорий
17:24 В восьми российских регионах могут ограничить свободу перемещения в рамках режима «среднего уровня реагирования»
17:11 Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
17:27 Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения волгоградцев о разрушении троллейбусной сети
17:04 Два банка в Кыргызстане прекратили обслуживать карты МИР
12:46 Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта
23:00 Количество жертв после падения военного самолета в Ейске увеличилось до трех
21:14 Минобороны: в Ейске упал военный самолет Су-24
20:52 В краснодарском Ейске из-за падения самолета начался крупный пожар в жилых многоэтажках
19:21 Сенатор Клишас назвал законопроект о военных омбудсменах информационным шумом
19:03 Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения
16:20 Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе
15:49 Мэр Москвы заявил об окончании мобилизации в столице и о прекращении действия повесток
11:24 Для покупки нового автомобиля россиянам нужно копить от почти четырех до 11 лет
18:25 Владимир Путин: уже 222 тысячи мобилизованы
14:35 Газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки
14:18 На певицу Клаву Коку могут возбудить уголовное дело после танца в мини-юбке во Владивостоке
14:14 РБК: Уголовное дело против ректора Мау прекращено
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK