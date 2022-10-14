«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с МСХА им. Тимирязева
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«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных испытаний продукции компании и образовательных проектов.
В рамках взаимодействия планируется проведение научно-практических конференций, совместных научных работ по профильным тематикам в сфере агрохимических исследований калийных удобрений, а также аналитических проектов по повышению эффективности применения калийных удобрений с учетом региональных особенностей почв.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил: «Мы рады сотрудничеству с одним из старейших высших учебных заведений России и планируем совместно продолжать развитие АПК, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства, в том числе с использованием основной продукции «Уралкалия».
Добавим, что МСХА имени К.А. Тимирязева - учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России, ведущий инновационную деятельность в целях содействия эффективному производству сельхозпродукции, а также устойчивому развитию сельских территорий.
В рамках взаимодействия планируется проведение научно-практических конференций, совместных научных работ по профильным тематикам в сфере агрохимических исследований калийных удобрений, а также аналитических проектов по повышению эффективности применения калийных удобрений с учетом региональных особенностей почв.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил: «Мы рады сотрудничеству с одним из старейших высших учебных заведений России и планируем совместно продолжать развитие АПК, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства, в том числе с использованием основной продукции «Уралкалия».
Добавим, что МСХА имени К.А. Тимирязева - учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России, ведущий инновационную деятельность в целях содействия эффективному производству сельхозпродукции, а также устойчивому развитию сельских территорий.
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