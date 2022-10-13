«Губерния» приглашает пермяков в Комнату сказок

13.26 Среда, 19 октября 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском доме народного творчества «Губерния» снова открывается Комната сказок. 30 октября состоятся сразу два представления.

В 11.00 - «Сказки барда Бидля» (3+). Каждый будущий волшебник знает истории Прыгающего горшка, зайчихи Шутихи, трёх братьев и фонтана феи Фортуны наизусть. Эти истории учат добру и верности, честности и храбрости, помогают поверить в себя и найти дорогу к счастью.

В 14.00 – «Как стать волшебником» (6+). Уроки в школе магии и волшебства Хогвардс. В школе магии и волшебства проходят самые обыкновенные уроки зельеварения, травологии, предсказаний. Побывать в мантии волшебника, составить парочку любовных зелий и эликсиров удачи, узнать, что делают на переменке ученики-волшебники и познакомиться с привидением Хогвардса. Всё это - в Комнате сказок Пермского дома творчества.

Стоимость билета - 400 рублей. И детям, и взрослым потребуется сменная обувь.

Комната сказок Пермского дома народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4). Билеты в кассах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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