Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты знакомой
Пермский край: новости дня
Чусовской городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в краже, совершенной с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
Следствие установило, что чусовлянин встретил на улице знакомую и попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Потерпевшая откликнулась на просьбу. Молодой человек не ограничился звонком: воспользовавшись банковским приложением, установленным на телефоне, он узнал баланс счета девушки. За несколько минут он заменил в приложении номер телефона, привязанный к банковской карте потерпевшей, на другой абонентский номер, находящийся в его пользовании. Уже дома злоумышленник перевел со счета знакомой на карту друга более 28 тысяч рублей, потом под благовидным предлогом забрал их себе и потратил.
Девушка, увидев нулевой баланс на счете, обратилась в полицию. Вскоре ее 25-летний знакомый был задержан.
Суд признал чусовлянина виновным и приговорил его к штрафу в размере 60 000 рублей.
Следствие установило, что чусовлянин встретил на улице знакомую и попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Потерпевшая откликнулась на просьбу. Молодой человек не ограничился звонком: воспользовавшись банковским приложением, установленным на телефоне, он узнал баланс счета девушки. За несколько минут он заменил в приложении номер телефона, привязанный к банковской карте потерпевшей, на другой абонентский номер, находящийся в его пользовании. Уже дома злоумышленник перевел со счета знакомой на карту друга более 28 тысяч рублей, потом под благовидным предлогом забрал их себе и потратил.
Девушка, увидев нулевой баланс на счете, обратилась в полицию. Вскоре ее 25-летний знакомый был задержан.
Суд признал чусовлянина виновным и приговорил его к штрафу в размере 60 000 рублей.
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