Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи

10.16 Среда, 19 октября 2022
Пермский край: новости дня
Более 1 млн 600 тысяч рублей задолжало АО «Нытва» российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов. Предприятие просрочило на месяц оплату по заключенному договору.

В отделении судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился исполнительный лист Арбитражного суда Пермского края о взыскании с АО «Нытва» задолженности по платежам за услуги связи в размере более 1,6 млн рублей в пользу филиала «Общий центр обслуживания» ПАО «Ростелеком».

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств.

После применения мер принудительного исполнения АО «Нытва» перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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