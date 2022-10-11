Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 1 млн 600 тысяч рублей задолжало АО «Нытва» российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов. Предприятие просрочило на месяц оплату по заключенному договору.В отделении судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился исполнительный лист Арбитражного суда Пермского края о взыскании с АО «Нытва» задолженности по платежам за услуги связи в размере более 1,6 млн рублей в пользу филиала «Общий центр обслуживания» ПАО «Ростелеком».В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств.После применения мер принудительного исполнения АО «Нытва» перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.