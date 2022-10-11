В Пермском крае осуждены пытавшиеся похитить металлические ограждения моста

13.19 Вторник, 18 октября 2022
Пермский край: новости дня
Куединский районный суд вынес приговор двум ранее неоднократно судимым мужчинам 1989 и 1999 годов рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, они признаны виновными в пособничестве в покушении на кражу. Их неоднократно судимый товарищ 1990 года рождения осужден за покушение на кражу.

Сотрудниками полиции установлено, что фигурант 1990 года рождения решил похитить металлические ограждения моста через реку Кашку. Он рассказал об этом знакомым и попросил содействия: нужен был автомобиль, бензопила, инструменты для резки металла. Те согласились помочь.

На следующий день фигуранты приехали к реке, спилили ограждения моста и сложили их в машину, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Работники охранного предприятия, которые проводили обход нефтяных качалок, заметили подозрительный автотранспорт и сообщили в полицию. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место, с поличным задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу.

Сумма причиненного ущерба составила около 65 тысяч рублей.

За покушение на кражу фигуранта 1990 года рождения суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору приговорил к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 7 месяцев 6 дней. Каждый из его пособников получил 1 год 9 месяцев лишения свободы условно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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