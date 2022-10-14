Математическая модель ученых Пермского Политеха позволит избежать проседаний насыпи перед железнодорожными мостами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В зоне соприкосновения устоев мостовых сооружений и насыпей перед ними возникают просадки и деформации земляного полотна. Это происходит из-за неоднородности их физических свойств. В результате насыпь становится неровной и может разрушаться. Чтобы избежать проблемы, ее укрепляют с помощью свай. Ученые Пермского Политеха оценили эффективность этого способа, разработав математическую модель железнодорожной насыпи. С ее помощью можно отследить проседание грунтового массива в различных климатических условиях. Исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Результаты исследования разработчики представили в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология» (2022). В работе также приняли участие специалисты Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.– Мы использовали данные о механических характеристиках грунтов, на которых расположены мостовые сооружения. Нашей группе удалось смоделировать нагрузки от поездов, проходящих по насыпи на подходах к железнодорожным мостам. В результате мы установили, насколько эффективен метод укрепления с помощью свай в различных климатических условиях, – рассказывает руководитель проекта, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского Политеха, доктор технических наук Игорь Овчинников.По словам ученых, обеспечение бесперебойного соединения подъездных насыпей с мостами, путепроводами и водопропускными трубами соответствует долгосрочной программе развития ОАО «Российские железные дороги», которая была утверждена Правительством РФ в 2019 году. Для эффективного укрепления подъездной насыпи перед мостом необходимо определить оптимальное расстояние между сваями. Кроме того, важно учитывать климатические характеристики строительной площадки.– Мы провели исследование с помощью математической модели, которую создали в программном комплексе Midas GTX NX. Разработка позволила рассчитать проседание земли для различных случаев: при температуре грунта и насыпи −30 °С и +30 °С; при укреплении сваями шириной 0,5 м и длиной 10 м и без него. Мы изучили процессы деформации почвы в пяти дорожно-климатических зонах. Математическое моделирование показало, что при температуре грунта −30 °С применение свай не снижает осадку. Но в +30 °С проседание насыпи уменьшается за счет усиления грунта, – объясняет исследователь.По словам разработчиков проекта, результаты использования математической модели смогут улучшить эффективность мостостроения в южных климатических зонах России и функционирование уже существующих сооружений. Это позволит выбирать наиболее экономичную и долговечную схему укрепления подходной насыпи к мостам.