Математическая модель ученых Пермского Политеха позволит избежать проседаний насыпи перед железнодорожными мостами

12.40 Вторник, 18 октября 2022
Пермский край: новости дня
В зоне соприкосновения устоев мостовых сооружений и насыпей перед ними возникают просадки и деформации земляного полотна. Это происходит из-за неоднородности их физических свойств. В результате насыпь становится неровной и может разрушаться. Чтобы избежать проблемы, ее укрепляют с помощью свай. Ученые Пермского Политеха оценили эффективность этого способа, разработав математическую модель железнодорожной насыпи. С ее помощью можно отследить проседание грунтового массива в различных климатических условиях. Исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Результаты исследования разработчики представили в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология» (2022). В работе также приняли участие специалисты Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

– Мы использовали данные о механических характеристиках грунтов, на которых расположены мостовые сооружения. Нашей группе удалось смоделировать нагрузки от поездов, проходящих по насыпи на подходах к железнодорожным мостам. В результате мы установили, насколько эффективен метод укрепления с помощью свай в различных климатических условиях, – рассказывает руководитель проекта, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского Политеха, доктор технических наук Игорь Овчинников.

По словам ученых, обеспечение бесперебойного соединения подъездных насыпей с мостами, путепроводами и водопропускными трубами соответствует долгосрочной программе развития ОАО «Российские железные дороги», которая была утверждена Правительством РФ в 2019 году. Для эффективного укрепления подъездной насыпи перед мостом необходимо определить оптимальное расстояние между сваями. Кроме того, важно учитывать климатические характеристики строительной площадки.

– Мы провели исследование с помощью математической модели, которую создали в программном комплексе Midas GTX NX. Разработка позволила рассчитать проседание земли для различных случаев: при температуре грунта и насыпи −30 °С и +30 °С; при укреплении сваями шириной 0,5 м и длиной 10 м и без него. Мы изучили процессы деформации почвы в пяти дорожно-климатических зонах. Математическое моделирование показало, что при температуре грунта −30 °С применение свай не снижает осадку. Но в +30 °С проседание насыпи уменьшается за счет усиления грунта, – объясняет исследователь.

По словам разработчиков проекта, результаты использования математической модели смогут улучшить эффективность мостостроения в южных климатических зонах России и функционирование уже существующих сооружений. Это позволит выбирать наиболее экономичную и долговечную схему укрепления подходной насыпи к мостам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Каменске-Уральском автомобилист сбил 14-летнюю девочку с малышом на руках
14 октября 2022
У 43% свердловчан есть профессиональная деформация
11 октября 2022
Мужчину в Свердловской области задержали за продажу государственных наград
17 октября 2022
Свердловчан предупредили о перебоях в работе телевидения и радио
11 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:19 В Пермском крае осуждены пытавшиеся похитить металлические ограждения моста
12:40 Математическая модель ученых Пермского Политеха позволит избежать проседаний насыпи перед железнодорожными мостами
12:36 Сотрудники Прикамского Росреестра приняли участие в акции «Зеленая Россия»
10:49 Алиментщик из Перми скрыл свое трудоустройство в иностранной компании, чтобы сэкономить на детях
12:56 Повторные показы «Флаэртианы» в Перми можно увидеть в кафе, музыкальной студии и поезде «Ласточка»
12:51 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
12:28 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку, мастер-класс и презентацию альманаха
10:20 Мораторий на банкротства и взыскания прекратил свое действие
17:11 Регион и муниципалитеты «сверили часы» на площадке парламента Прикамья
16:07 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить прибыль предприятий при подготовке нефти
15:51 Мобильное приложение «Госключ» упростит оформление недвижимости в электронном виде
13:56 В Перми состоялся городской общественный форум
10:17 Судебные приставы добиваются от пермяков погашения долгов по алиментам
13:12 Екатерина Антоненко возглавит хор Пермской оперы
13:04 Информационная система Пермского Политеха повысит конкурентоспособность нефтяных компаний на мировом рынке
12:35 «Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж и книжные выставки
10:07 «Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками Лиги зеленых брендов
09:56 В Чердыни неплательщица алиментов отработает 70 часов на благо общества
12:44 Методика ученых Пермского Политеха поможет в борьбе с отложениями в нефтяных скважинах
12:39 Росреестр рассказал, где пермяки приобретали недвижимость и кого привлек Пермский край
12:29 «Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи
Все новости
12:46 Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта
23:00 Количество жертв после падения военного самолета в Ейске увеличилось до трех
21:14 Минобороны: в Ейске упал военный самолет Су-24
20:52 В краснодарском Ейске из-за падения самолета начался крупный пожар в жилых многоэтажках
19:21 Сенатор Клишас назвал законопроект о военных омбудсменах информационным шумом
19:03 Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения
16:20 Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе
15:49 Мэр Москвы заявил об окончании мобилизации в столице и о прекращении действия повесток
11:24 Для покупки нового автомобиля россиянам нужно копить от почти четырех до 11 лет
18:25 Владимир Путин: уже 222 тысячи мобилизованы
14:35 Газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки
14:18 На певицу Клаву Коку могут возбудить уголовное дело после танца в мини-юбке во Владивостоке
14:14 РБК: Уголовное дело против ректора Мау прекращено
20:22 Россиянам запретят въезд в Чехию с туристическим «шенгеном» после 25 октября
19:33 Рынок нефти зависит от решений, которые принимают политики в угоду своим амбициям: Александр Новак
19:15 Глава ГИБДД считает тотальный фото- и видеоконтроль за нарушениями неприемлемым
17:20 Российские пары теперь смогут разводиться через «Госуслуги»
16:58 Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза
17:23 Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
15:50 Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг
15:11 Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK