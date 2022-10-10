Сотрудники Прикамского Росреестра приняли участие в акции «Зеленая Россия»
Пермский край: новости дня
Сотрудники Управления Росреестра по Пермскому краю провели субботник под эгидой Движения «Зеленая Россия», очистили территорию одной из площадей города Соликамска. В результате уборки было собрано несколько мешков опавшей листвы, сухой травы и мелкого мусора.
«Всероссийская акция «Зеленая Россия» - это практический урок бережного отношения к природе и возможность для каждого принять участие в создании и сохранении чистой и благоустроенной окружающей среды», - отметила Алла Филипсонова, начальник Соликамского межмуниципального отдела.
Экологические субботники - это шанс для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела по сохранению природы. Цель этого мероприятия — напомнить каждому жителю о том, что планета — наш общий дом, и ее состояние зависит от действий каждого из нас. И каждый способен сделать что-то для того, чтобы мир стал чище.
«Приятно было внести свой вклад в заботу о природе. Молодежи нравится все позитивное и креативное, возможность самим творить, менять все к лучшему, именно поэтому мы здесь», – поделилась Мария Плешкова, секретарь Молодежного совета.
«Всероссийская акция «Зеленая Россия» - это практический урок бережного отношения к природе и возможность для каждого принять участие в создании и сохранении чистой и благоустроенной окружающей среды», - отметила Алла Филипсонова, начальник Соликамского межмуниципального отдела.
Экологические субботники - это шанс для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела по сохранению природы. Цель этого мероприятия — напомнить каждому жителю о том, что планета — наш общий дом, и ее состояние зависит от действий каждого из нас. И каждый способен сделать что-то для того, чтобы мир стал чище.
«Приятно было внести свой вклад в заботу о природе. Молодежи нравится все позитивное и креативное, возможность самим творить, менять все к лучшему, именно поэтому мы здесь», – поделилась Мария Плешкова, секретарь Молодежного совета.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском осудили мужчину, который угрожал убить свою жену и спалил ей дом вместе с собакой
17 октября 2022
17 октября 2022
Подпаленный пожарами памятник конструктивизма хотят осветить
17 октября 2022
17 октября 2022