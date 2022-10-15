Алиментщик из Перми скрыл свое трудоустройство в иностранной компании, чтобы сэкономить на детях

10.49 Вторник, 18 октября 2022
Пермский край: новости дня
Житель Перми 3 года скрывал свои истинные доходы, чтобы уменьшить размер алиментов. Судебные приставы не позволили ему обмануть собственных детей.

Исполнительное производство о взыскании с 41-летнего пермяка средств на содержание двух несовершеннолетних детей находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми. С 2019 года мужчина якобы нигде не работал, в связи с чем сумма алиментов определялась исходя из средней заработной платы в Российской Федерации и составляла 50 тысяч рублей. Данные средства должник ежемесячно перечислял взыскательнице, считая, что в полной мере исполняет возложенные на него обязательства. Однако в рамках исполнительного производства судебным приставом было установлено, что родитель все это время скрывал свои истинные доходы. Гражданин имел официальное трудоустройство в иностранной компании и получал достойную заработную плату, которая переводилась ему на специально открытый валютный счет.

В целях восстановления нарушенных прав детей судебным приставом были запрошены справки о доходах должника за весь период оплаты алиментов. На их основании был произведен перерасчет задолженности, который показал, что отец сэкономил на своих детях более 3 млн рублей. Данные денежные средства подлежат взысканию с должника. С учетом стабильного высокого дохода родителя в ближайшее время дети получат причитающееся им по закону содержание.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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